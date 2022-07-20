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Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США - РИА Новости, 20.07.2022
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Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США
Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США - РИА Новости, 20.07.2022
Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США
"Молодая Гвардия Единой России" провела акцию у посольства США в Москве и установила фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского напротив... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:22
2022-07-20T19:22
в мире
владимир зеленский
сша
молодая гвардия
единая россия
посольство сша в рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" провела акцию у посольства США в Москве и установила фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского напротив здания, передает корреспондент РИА Новости.Активисты установили фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского у входа в посольство и записали видеообращение."Сегодня в международный день шахмат активисты "Молодой гвардии" пришли к посольству США, чтобы подарить им потерявшуюся их "пешку", пешка символизирует президента Украины Владимира Зеленского, который своими действиями дискредитировал себя и свою власть, которая отстаивает интересы своих западных партнеров, а не жителей Украины, мы никогда не забудем те восемь лет бесчинства, когда гибли мирные жители и дети. Заберите свою пешку!", - сказал заместитель председателя ЕР Иван Дзюбан в обращении.
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в мире, владимир зеленский, сша, молодая гвардия , единая россия, посольство сша в рф
19:22 20.07.2022
 
Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США

Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США в день шахмат

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдресный указатель площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве
Адресный указатель площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Адресный указатель площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" провела акцию у посольства США в Москве и установила фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского напротив здания, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты установили фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского у входа в посольство и записали видеообращение.
"Сегодня в международный день шахмат активисты "Молодой гвардии" пришли к посольству США, чтобы подарить им потерявшуюся их "пешку", пешка символизирует президента Украины Владимира Зеленского, который своими действиями дискредитировал себя и свою власть, которая отстаивает интересы своих западных партнеров, а не жителей Украины, мы никогда не забудем те восемь лет бесчинства, когда гибли мирные жители и дети. Заберите свою пешку!", - сказал заместитель председателя ЕР Иван Дзюбан в обращении.
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В миреВладимир ЗеленскийСШАМолодая гвардияЕдиная РоссияПосольство США в РФ
 
 
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