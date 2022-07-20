https://ria.ru/20220720/peshka-1803878067.html

Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США

Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США - РИА Новости, 20.07.2022

Активисты "Молодой Гвардии" установили "пешку" Зеленского у посольства США

"Молодая Гвардия Единой России" провела акцию у посольства США в Москве и установила фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского напротив... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:22

2022-07-20T19:22

2022-07-20T19:22

в мире

владимир зеленский

сша

молодая гвардия

единая россия

посольство сша в рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797326167_0:255:3004:1946_1920x0_80_0_0_4f85bcd434aae4221cfe699c0adfa5f4.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" провела акцию у посольства США в Москве и установила фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского напротив здания, передает корреспондент РИА Новости.Активисты установили фигуру в форме шахматной пешки с лицом Владимира Зеленского у входа в посольство и записали видеообращение."Сегодня в международный день шахмат активисты "Молодой гвардии" пришли к посольству США, чтобы подарить им потерявшуюся их "пешку", пешка символизирует президента Украины Владимира Зеленского, который своими действиями дискредитировал себя и свою власть, которая отстаивает интересы своих западных партнеров, а не жителей Украины, мы никогда не забудем те восемь лет бесчинства, когда гибли мирные жители и дети. Заберите свою пешку!", - сказал заместитель председателя ЕР Иван Дзюбан в обращении.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794740203.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, сша, молодая гвардия , единая россия, посольство сша в рф