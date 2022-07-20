https://ria.ru/20220720/peregovory-1803661764.html

Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров

Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022

Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров

Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:47

2022-07-20T11:47

2022-07-20T16:29

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян."У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", — отметил министр.По его словам, США и Великобритания, поставляя Киеву вооружения, пытаются столкнуть Россию с Европой."То, что их (Украину. — Прим. ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие — это уже практически не секрет", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью Вооруженных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220718/peregovory-1803201779.html

https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Лавров: "У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры" Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. "У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", — отметил министр. 2022-07-20T11:47 true PT0M18S

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр