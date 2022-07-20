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Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/peregovory-1803661764.html
Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров
Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров
Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:47
2022-07-20T16:29
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян."У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", — отметил министр.По его словам, США и Великобритания, поставляя Киеву вооружения, пытаются столкнуть Россию с Европой."То, что их (Украину. — Прим. ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие — это уже практически не секрет", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью Вооруженных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220718/peregovory-1803201779.html
https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html
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Лавров: "У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры"
Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. "У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", — отметил министр.
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сергей лавров, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
11:47 20.07.2022 (обновлено: 16:29 20.07.2022)
 
Украине не дадут вести переговоры с Россией, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что сейчас вести переговоры с Украиной нет смысла

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян.
"У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", — отметил министр.
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Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявил Кулеба
По его словам, США и Великобритания, поставляя Киеву вооружения, пытаются столкнуть Россию с Европой.
"То, что их (Украину. — Прим. ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие — это уже практически не секрет", — сказал он.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Глава Минобороны Германии сообщила о недостатке ресурсов для помощи Украине
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
При этом Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью Вооруженных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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