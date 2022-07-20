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Жители запорожского Энергодара получили первые российские паспорта - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/pasporta-1803772307.html
Жители запорожского Энергодара получили первые российские паспорта
Жители запорожского Энергодара получили первые российские паспорта - РИА Новости, 20.07.2022
Жители запорожского Энергодара получили первые российские паспорта
Первые 25 российских паспортов выдали жителям Энергодара в Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:54
2022-07-20T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Первые 25 российских паспортов выдали жителям Энергодара в Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города."Сегодня мы вручили первые 25 паспортов Российской Федерации жителям Энергодара", - сообщил представитель пресс-службы.По его словам, первые паспорта вручил глава города Энергодар Александр Волга.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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энергодар
запорожская область
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в мире, энергодар, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
15:54 20.07.2022
 
Жители запорожского Энергодара получили первые российские паспорта

Жителям Энергодара в Запорожской области выдали первые 25 российских паспортов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл - РИА Новости. Первые 25 российских паспортов выдали жителям Энергодара в Запорожской области, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
"Сегодня мы вручили первые 25 паспортов Российской Федерации жителям Энергодара", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, первые паспорта вручил глава города Энергодар Александр Волга.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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