https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html

Путин объяснил, почему на Западе дорожают нефть и газ

Путин объяснил, почему на Западе дорожают нефть и газ - РИА Новости, 20.07.2022

Путин объяснил, почему на Западе дорожают нефть и газ

Президент России Владимир Путин объяснил взлет цен на энергоносители на Западе, прокомментировал возможность встречи с Владимиром Зеленским и потребовал снять... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:20

2022-07-20T01:20

2022-07-20T03:16

цены на нефть

владимир зеленский

россия

германия

украина

газпром

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил взлет цен на энергоносители на Западе, прокомментировал возможность встречи с Владимиром Зеленским и потребовал снять ограничения на поставки российского зерна. Заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.Об отказе Запада от нефти и газа из РоссииЦены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада, заявил Путин. "Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.При этом он отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники. "Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", - заметил Путин.Российский лидер добавил, что Запад обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции. "Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они (Запад - ред.) же сами все закрыли", - сказал он.Путин напомнил, что один из энергомаршрутов по политическим соображениям закрыла Украина, сославшись на то, что одна из газоперекачивающих станций находится под контролем ЛНР. "Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований", - подчеркнул президент.Кроме того, Путин отметил, что Европа проиграла из-за санкций Польши в отношении газопровода "Ямал-Европа". "Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе - "Ямал-Европа", - сказал он.При этом российский лидер констатировал, что газ из Германии, поставляемый Россией Берлину по долгосрочному контракту, оказался для Польши дешевле, чем закупаемый напрямую, поэтому Варшава воспользовалась реверсом на "Ямал-Европе". "Стали примерно 32 миллиона в сутки брать из Германии. Газ из Германии-то откуда? Это наш, российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле. Они брали у нас по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной. А Германия берет у нас по долгосрочному контракту, в три-четыре раза дешевле, чем рыночная цена", - указал президент.Глава государства также заверил, что "Газпром" всегда выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, а переваливание Западом своих ошибок с энергетикой в Европе на "Газпром" и Россию не имеет под собой никаких оснований.Говоря о ситуации вокруг возвращения из Канады турбины для "Северного потока", Путин подчеркнул, что "Газпром" должен получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее.Путин также напомнил о наличии газопровода "Северный поток — 2", однако отметил, что запустить его теперь сразу невозможно, даже если этого захочет Запад. "Здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько — два — назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы - поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки", - сказал Путин.Комментируя предложения ограничить покупку нефти из России, президент выразил уверенность, что это приведет к ситуации, аналогичной с газом. "Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес", - заявил он.О встрече с ЗеленскимУкраина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас, заявил Путин, комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским."Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал он.При этом Путин поблагодарил Турцию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за предложенные ими посреднические услуги по решению ситуации на Украине.О поставках российского зернаОграничения на поставки российского зерна должны быть сняты, была договоренность с международными организациями и никто не возражал, включая США, заявил Путин. "Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно. А именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - сказал он, выразив надежду, что ограничения снимут, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия."Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент (Тайип) Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано", - добавил он.О СирииРоссия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, но согласны, что надо избавиться от терроризма там, заявил глава государства."Все мы поддерживаем конституционный процесс, и благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны: и оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, и экспертов, и представителей общественных структур, Организации Объединенных Наций", - сказал Путин.Президент добавил, что у России есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, Москва считает, что эту территорию необходимо передать под контроль Дамаска.По словам Путина, в этом случае можно будет "вести диалог с теми, кто за это отвечает, с официальными властями Сирии". "На мой взгляд, это серьезным образом стабилизирует там ситуацию", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220720/zaevfrate-1803598713.html

https://ria.ru/20220720/iran-1803598542.html

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803595374.html

https://ria.ru/20220705/zerno-1800522149.html

https://ria.ru/20220719/zerno-1803553883.html

https://ria.ru/20220719/siriya-1803582895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Выход Путина к прессе после "астанинского" саммита LIVE: Выход Путина к прессе после "астанинского" саммита 2022-07-20T01:20 true PT24M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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