https://ria.ru/20220720/otstavki-1803883488.html
Глава СНБО Украины допустил новые отставки
Глава СНБО Украины допустил новые отставки - РИА Новости, 20.07.2022
Глава СНБО Украины допустил новые отставки
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:45
2022-07-20T19:45
2022-07-20T19:53
в мире
ирина венедиктова
владимир зеленский
иван баканов
алексей данилов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2132a841e8034bdc3d453da8311b038f.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с должности главы СБУ не станут последними."Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", - сказал Данилов в интервью телеканалу "Украина-24".Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент поддержал представление об увольнении Венедиктовой и Баканова.
https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803517763.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e695fecd3f1fe4e08ea00b8e076fe4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина венедиктова, владимир зеленский, иван баканов, алексей данилов, украина
19:45 20.07.2022 (обновлено: 19:53 20.07.2022)
Глава СНБО Украины допустил новые отставки
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил новые отставки после увольнения главы СБУ Баканова