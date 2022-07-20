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Глава СНБО Украины допустил новые отставки - РИА Новости, 20.07.2022
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Глава СНБО Украины допустил новые отставки
Глава СНБО Украины допустил новые отставки - РИА Новости, 20.07.2022
Глава СНБО Украины допустил новые отставки
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:45
2022-07-20T19:53
в мире
ирина венедиктова
владимир зеленский
иван баканов
алексей данилов
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с должности главы СБУ не станут последними."Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", - сказал Данилов в интервью телеканалу "Украина-24".Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент поддержал представление об увольнении Венедиктовой и Баканова.
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в мире, ирина венедиктова, владимир зеленский, иван баканов, алексей данилов, украина
19:45 20.07.2022 (обновлено: 19:53 20.07.2022)
 
Глава СНБО Украины допустил новые отставки

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил новые отставки после увольнения главы СБУ Баканова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с должности главы СБУ не станут последними.
"Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", - сказал Данилов в интервью телеканалу "Украина-24".
Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент поддержал представление об увольнении Венедиктовой и Баканова.
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