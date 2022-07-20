https://ria.ru/20220720/otstavki-1803883488.html

Глава СНБО Украины допустил новые отставки

Глава СНБО Украины допустил новые отставки - РИА Новости, 20.07.2022

Глава СНБО Украины допустил новые отставки

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:45

2022-07-20T19:45

2022-07-20T19:53

в мире

ирина венедиктова

владимир зеленский

иван баканов

алексей данилов

украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора Украины и Ивана Баканова с должности главы СБУ не станут последними."Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", - сказал Данилов в интервью телеканалу "Украина-24".Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент поддержал представление об увольнении Венедиктовой и Баканова.

https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803517763.html

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в мире, ирина венедиктова, владимир зеленский, иван баканов, алексей данилов, украина