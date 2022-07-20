09:28 20.07.2022 (обновлено: 12:12 20.07.2022)
Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе
Захарова высмеяла попытки увидеть "руку Кремля" в отставках правительств Запада
© Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Западе проходит череда отставок правительств, но попытки видеть в этом "руку Кремля" вызывают уже брезгливость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Парад отставок в НАТОцентричных странах мы уже видим, это, несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за "руку Кремля", выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Как добавила дипломат, когда власти Италии рассказывают своему народу небылицы о том, что отставка правительства связана с действиями Кремля, это также не вызывает ничего, кроме брезгливости.
Так, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 15 июля заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.
В свою очередь, газета The Wall Street Journal попыталась найти общие черты у правительственных кризисов в Европе после того, как глава кабмина Италии Марио Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает несостоявшуюся отставку Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран.
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