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Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе - РИА Новости, 20.07.2022
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Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе
Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе - РИА Новости, 20.07.2022
Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе
На Западе проходит череда отставок правительств, но попытки видеть в этом "руку Кремля" вызывают уже брезгливость, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:28
2022-07-20T12:12
мария захарова
италия
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Западе проходит череда отставок правительств, но попытки видеть в этом "руку Кремля" вызывают уже брезгливость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Как добавила дипломат, когда власти Италии рассказывают своему народу небылицы о том, что отставка правительства связана с действиями Кремля, это также не вызывает ничего, кроме брезгливости.Так, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 15 июля заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.В свою очередь, газета The Wall Street Journal попыталась найти общие черты у правительственных кризисов в Европе после того, как глава кабмина Италии Марио Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает несостоявшуюся отставку Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран.
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мария захарова, италия, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия
09:28 20.07.2022 (обновлено: 12:12 20.07.2022)
 
Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе

Захарова высмеяла попытки увидеть "руку Кремля" в отставках правительств Запада

© Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Западе проходит череда отставок правительств, но попытки видеть в этом "руку Кремля" вызывают уже брезгливость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Парад отставок в НАТОцентричных странах мы уже видим, это, несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за "руку Кремля", выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость", — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как добавила дипломат, когда власти Италии рассказывают своему народу небылицы о том, что отставка правительства связана с действиями Кремля, это также не вызывает ничего, кроме брезгливости.
Так, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 15 июля заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.
В свою очередь, газета The Wall Street Journal попыталась найти общие черты у правительственных кризисов в Европе после того, как глава кабмина Италии Марио Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает несостоявшуюся отставку Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран.
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Мария ЗахароваИталияРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Германия
 
 
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