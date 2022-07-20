https://ria.ru/20220720/otstavki-1803624353.html

Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе

Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе - РИА Новости, 20.07.2022

Захарова высмеяла слухи о "руке Кремля" в отставках правительств на Западе

На Западе проходит череда отставок правительств, но попытки видеть в этом "руку Кремля" вызывают уже брезгливость, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:28

2022-07-20T09:28

2022-07-20T12:12

мария захарова

италия

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Западе проходит череда отставок правительств, но попытки видеть в этом "руку Кремля" вызывают уже брезгливость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Как добавила дипломат, когда власти Италии рассказывают своему народу небылицы о том, что отставка правительства связана с действиями Кремля, это также не вызывает ничего, кроме брезгливости.Так, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 15 июля заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.В свою очередь, газета The Wall Street Journal попыталась найти общие черты у правительственных кризисов в Европе после того, как глава кабмина Италии Марио Драги подал в отставку, не принятую, впрочем, президентом. По мнению издания, ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает несостоявшуюся отставку Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой внутренними делами этих стран.

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, италия, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия