https://ria.ru/20220720/otmashka-1803656562.html

В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии

В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии - РИА Новости, 20.07.2022

В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения главы МИД Италии Луиджи ди Майо, о том, что посол России в этой стране Сергей Разов чуть... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:33

2022-07-20T11:33

2022-07-20T11:33

италия

мид италии

сергей разов

россия

политика

мария захарова

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения главы МИД Италии Луиджи ди Майо, о том, что посол России в этой стране Сергей Разов чуть ли не "давал отмашку" на действия определенных итальянских политических сил."В данном случае, видимо, для убедительности использовали имя посла России в Италии Сергея Разова. Только проблема в том, что с июля он находится в очередном, давно запланированном отпуске за пределами Италии, о чем МИД Италии был должным образом проинформирован", - говорится в размещенном на сайте МИД России ответе Захаровой на вопрос СМИ.При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "в отличие от "истинно демократических государств", представители которых зачастую открыто и без тени смущения признают свое участие в подготовке госпереворотов в других странах, Россия всегда придерживалась и придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, а её загранучреждения строго соблюдают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".Она напомнила, что российская сторона неоднократно это подчеркивала, в том числе на днях в контексте внутриполитических событий в Италии."Советовали бы европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Европейского союза", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

италия, мид италии, сергей разов, россия, политика, мария захарова