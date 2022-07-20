https://ria.ru/20220720/otmashka-1803656562.html
В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии
В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии - РИА Новости, 20.07.2022
В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения главы МИД Италии Луиджи ди Майо, о том, что посол России в этой стране Сергей Разов чуть... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:33
2022-07-20T11:33
2022-07-20T11:33
италия
мид италии
сергей разов
россия
политика
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения главы МИД Италии Луиджи ди Майо, о том, что посол России в этой стране Сергей Разов чуть ли не "давал отмашку" на действия определенных итальянских политических сил."В данном случае, видимо, для убедительности использовали имя посла России в Италии Сергея Разова. Только проблема в том, что с июля он находится в очередном, давно запланированном отпуске за пределами Италии, о чем МИД Италии был должным образом проинформирован", - говорится в размещенном на сайте МИД России ответе Захаровой на вопрос СМИ.При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "в отличие от "истинно демократических государств", представители которых зачастую открыто и без тени смущения признают свое участие в подготовке госпереворотов в других странах, Россия всегда придерживалась и придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, а её загранучреждения строго соблюдают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".Она напомнила, что российская сторона неоднократно это подчеркивала, в том числе на днях в контексте внутриполитических событий в Италии."Советовали бы европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Европейского союза", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, мид италии, сергей разов, россия, политика, мария захарова
В МИД исключили влияние посла России на действия политиков в Италии
МИД опроверг заявления, что посол России "давал отмашку" действиям политиков в Италии
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла
утверждения главы МИД Италии Луиджи ди Майо, о том, что посол России в этой стране Сергей Разов чуть ли не "давал отмашку" на действия определенных итальянских политических сил.
"В данном случае, видимо, для убедительности использовали имя посла России
в Италии Сергея Разова
. Только проблема в том, что с июля он находится в очередном, давно запланированном отпуске за пределами Италии, о чем МИД Италии
был должным образом проинформирован", - говорится в размещенном на сайте МИД России ответе Захаровой на вопрос СМИ.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "в отличие от "истинно демократических государств", представители которых зачастую открыто и без тени смущения признают свое участие в подготовке госпереворотов в других странах, Россия всегда придерживалась и придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, а её загранучреждения строго соблюдают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".
Она напомнила, что российская сторона неоднократно это подчеркивала, в том числе на днях в контексте внутриполитических событий в Италии.
"Советовали бы европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Европейского союза", - заявила Захарова.