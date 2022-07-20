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В Приамурье создадут комплекс переработки отходов у Свободного
В Приамурье создадут комплекс переработки отходов у Свободного - РИА Новости, 20.07.2022
В Приамурье создадут комплекс переработки отходов у Свободного
Комплекс по обработке отходов мощностью в 120 тысяч тонн в год планируется построить около Свободного в Приамурье, сообщает областное правительство. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:33
2022-07-20T09:33
2022-07-20T09:33
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл - РИА Новости. Комплекс по обработке отходов мощностью в 120 тысяч тонн в год планируется построить около Свободного в Приамурье, сообщает областное правительство.Региональное министерство природных ресурсов планирует подписать концессионное соглашение о создании предприятия по мусоропереработке вблизи города Свободного. Глава области Василий Орлов обсудил с руководством Российского экологического оператора (РЭО) перспективные объекты, которые будут построены в Приамурье."Комплекс по обработке отходов около Свободного сможет перерабатывать 120 тысяч тонн сырья в год. Кроме того, до конца 2022 года мы планируем увеличить мощность "БлагЭко" до 130 тысяч тонн в год. Там смогут обезвреживать медицинские отходы, перерабатывать пластик, пленку, стекло, изготавливать изделия для благоустройства дворовых территорий. Сейчас рассматривается вопрос возможной установки оборудования по переработке шин на первой очереди завода", - приводятся слова Орлова в сообщении.В рамках проекта у Свободного планируется создание мусоросортировочного завода с участком для компостирования и полигон ТКО. Инвестор вложит в предприятие более 2 миллиардов рублей. Финансирование создания объекта планируется при участии РЭО путем предоставления долгосрочного льготного займа концессионеру."В рамках данного проекта рассматривается возможность привлечения средств по линии Минвостокразвития России (программа "Дальневосточная концессия") с целью частичного возмещения капитальных затрат, а также присвоения статуса резидента территории опережающего развития", - рассказала руководитель Центра государственно-частного партнерства Амурской области Татьяна Домейкайте.
https://ria.ru/20220719/granty-1803365904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл - РИА Новости. Комплекс по обработке отходов мощностью в 120 тысяч тонн в год планируется построить около Свободного в Приамурье, сообщает областное правительство.
Региональное министерство природных ресурсов планирует подписать концессионное соглашение о создании предприятия по мусоропереработке вблизи города Свободного. Глава области Василий Орлов обсудил с руководством Российского экологического оператора (РЭО) перспективные объекты, которые будут построены в Приамурье.
"Комплекс по обработке отходов около Свободного сможет перерабатывать 120 тысяч тонн сырья в год. Кроме того, до конца 2022 года мы планируем увеличить мощность "БлагЭко" до 130 тысяч тонн в год. Там смогут обезвреживать медицинские отходы, перерабатывать пластик, пленку, стекло, изготавливать изделия для благоустройства дворовых территорий. Сейчас рассматривается вопрос возможной установки оборудования по переработке шин на первой очереди завода", - приводятся слова Орлова в сообщении.
В рамках проекта у Свободного планируется создание мусоросортировочного завода с участком для компостирования и полигон ТКО. Инвестор вложит в предприятие более 2 миллиардов рублей. Финансирование создания объекта планируется при участии РЭО путем предоставления долгосрочного льготного займа концессионеру.
"В рамках данного проекта рассматривается возможность привлечения средств по линии Минвостокразвития России (программа "Дальневосточная концессия") с целью частичного возмещения капитальных затрат, а также присвоения статуса резидента территории опережающего развития", - рассказала руководитель Центра государственно-частного партнерства Амурской области Татьяна Домейкайте.