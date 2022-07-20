https://ria.ru/20220720/otkhody-1803625946.html

В Приамурье создадут комплекс переработки отходов у Свободного

В Приамурье создадут комплекс переработки отходов у Свободного - РИА Новости, 20.07.2022

В Приамурье создадут комплекс переработки отходов у Свободного

Комплекс по обработке отходов мощностью в 120 тысяч тонн в год планируется построить около Свободного в Приамурье, сообщает областное правительство. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:33

2022-07-20T09:33

2022-07-20T09:33

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл - РИА Новости. Комплекс по обработке отходов мощностью в 120 тысяч тонн в год планируется построить около Свободного в Приамурье, сообщает областное правительство.Региональное министерство природных ресурсов планирует подписать концессионное соглашение о создании предприятия по мусоропереработке вблизи города Свободного. Глава области Василий Орлов обсудил с руководством Российского экологического оператора (РЭО) перспективные объекты, которые будут построены в Приамурье."Комплекс по обработке отходов около Свободного сможет перерабатывать 120 тысяч тонн сырья в год. Кроме того, до конца 2022 года мы планируем увеличить мощность "БлагЭко" до 130 тысяч тонн в год. Там смогут обезвреживать медицинские отходы, перерабатывать пластик, пленку, стекло, изготавливать изделия для благоустройства дворовых территорий. Сейчас рассматривается вопрос возможной установки оборудования по переработке шин на первой очереди завода", - приводятся слова Орлова в сообщении.В рамках проекта у Свободного планируется создание мусоросортировочного завода с участком для компостирования и полигон ТКО. Инвестор вложит в предприятие более 2 миллиардов рублей. Финансирование создания объекта планируется при участии РЭО путем предоставления долгосрочного льготного займа концессионеру."В рамках данного проекта рассматривается возможность привлечения средств по линии Минвостокразвития России (программа "Дальневосточная концессия") с целью частичного возмещения капитальных затрат, а также присвоения статуса резидента территории опережающего развития", - рассказала руководитель Центра государственно-частного партнерства Амурской области Татьяна Домейкайте.

https://ria.ru/20220719/granty-1803365904.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)