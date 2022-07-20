https://ria.ru/20220720/ospa-1803792443.html

ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.07.2022

ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян

Почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено более чем в 70 странах мира, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:56

2022-07-20T16:56

2022-07-20T16:56

в мире

воз

тедрос адханом гебрейесус

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559189_0:511:2730:2048_1920x0_80_0_0_f154ea56948aaf00a96320ada50c467d.jpg

ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. Почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено более чем в 70 странах мира, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Что касается оспы обезьян, то в этом году в ВОЗ поступили сообщения о почти 14 тысячах подтвержденных случаев заболевания из более чем 70 стран и территорий. На данный момент зарегистрировано пять смертей, все в Африке", - сообщил глава ВОЗ на брифинге.По его словам, большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220720/ospa-1803665545.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, оспа обезьян