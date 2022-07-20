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ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.07.2022
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ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян
ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.07.2022
ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян
Почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено более чем в 70 странах мира, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:56
2022-07-20T16:56
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. Почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено более чем в 70 странах мира, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Что касается оспы обезьян, то в этом году в ВОЗ поступили сообщения о почти 14 тысячах подтвержденных случаев заболевания из более чем 70 стран и территорий. На данный момент зарегистрировано пять смертей, все в Африке", - сообщил глава ВОЗ на брифинге.По его словам, большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, оспа обезьян
16:56 20.07.2022
 
ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ: в мире выявили почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян более чем в 70 странах

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 20 июл - РИА Новости. Почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено более чем в 70 странах мира, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Что касается оспы обезьян, то в этом году в ВОЗ поступили сообщения о почти 14 тысячах подтвержденных случаев заболевания из более чем 70 стран и территорий. На данный момент зарегистрировано пять смертей, все в Африке", - сообщил глава ВОЗ на брифинге.
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По его словам, большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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