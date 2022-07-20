https://ria.ru/20220720/oon-1803875434.html

Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране

Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране - РИА Новости, 20.07.2022

Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране

Мали высылает пресс-секретаря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:09

2022-07-20T19:09

2022-07-20T19:09

в мире

муаммар каддафи

мали

кот-д'ивуар

бамако

минусма

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мали высылает пресс-секретаря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает министерство иностранных дел страны."Министерство иностранных дел и международного сотрудничества информирует... Даниэла Крослак, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН в Мали, была принята в министерстве, где она была уведомлена о решении правительства предложить Оливье Сальгадо, пресс-секретарю МИНУСМА, покинуть территорию страны в течение трех суток", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter МИД.Согласно заявлению, эта мера принимается после "тенденциозных и неприемлемых публикаций" Сальгадо в Twitter, в которых "без каких-либо доказательств" заявлялось о том, что власти Мали были заранее проинформированы о прибытии 49 военных из Кот-д'Ивуара гражданским рейсом в аэропорт столицы страны Бамако 10 июля. Кроме того, отмечается, что официальный запрос, направленный пресс-секретарю МИНУСМА 12 июля, с требованием предоставить доказательства или же выступить с опровержением содержания публикаций, остался без ответа.На прошлой неделе сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране, в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания перед этим 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются наемниками и могли планировать госпереворот.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.

https://ria.ru/20220706/mali-1800674823.html

мали

кот-д'ивуар

бамако

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, муаммар каддафи, мали, кот-д'ивуар, бамако, минусма, оон