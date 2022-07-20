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Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране - РИА Новости, 20.07.2022
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Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране
Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране - РИА Новости, 20.07.2022
Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране
Мали высылает пресс-секретаря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:09
2022-07-20T19:09
в мире
муаммар каддафи
мали
кот-д'ивуар
бамако
минусма
оон
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мали высылает пресс-секретаря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает министерство иностранных дел страны."Министерство иностранных дел и международного сотрудничества информирует... Даниэла Крослак, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН в Мали, была принята в министерстве, где она была уведомлена о решении правительства предложить Оливье Сальгадо, пресс-секретарю МИНУСМА, покинуть территорию страны в течение трех суток", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter МИД.Согласно заявлению, эта мера принимается после "тенденциозных и неприемлемых публикаций" Сальгадо в Twitter, в которых "без каких-либо доказательств" заявлялось о том, что власти Мали были заранее проинформированы о прибытии 49 военных из Кот-д'Ивуара гражданским рейсом в аэропорт столицы страны Бамако 10 июля. Кроме того, отмечается, что официальный запрос, направленный пресс-секретарю МИНУСМА 12 июля, с требованием предоставить доказательства или же выступить с опровержением содержания публикаций, остался без ответа.На прошлой неделе сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране, в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания перед этим 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются наемниками и могли планировать госпереворот.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
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в мире, муаммар каддафи, мали, кот-д'ивуар, бамако, минусма, оон
19:09 20.07.2022
 
Мали вышлет пресс-секретаря миссии ООН в стране

МИД Мали сообщил о высылке пресс-секретаря миссии ООН в стране Крослак

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мали высылает пресс-секретаря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сообщает министерство иностранных дел страны.
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества информирует... Даниэла Крослак, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН в Мали, была принята в министерстве, где она была уведомлена о решении правительства предложить Оливье Сальгадо, пресс-секретарю МИНУСМА, покинуть территорию страны в течение трех суток", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter МИД.
Согласно заявлению, эта мера принимается после "тенденциозных и неприемлемых публикаций" Сальгадо в Twitter, в которых "без каких-либо доказательств" заявлялось о том, что власти Мали были заранее проинформированы о прибытии 49 военных из Кот-д'Ивуара гражданским рейсом в аэропорт столицы страны Бамако 10 июля. Кроме того, отмечается, что официальный запрос, направленный пресс-секретарю МИНУСМА 12 июля, с требованием предоставить доказательства или же выступить с опровержением содержания публикаций, остался без ответа.
На прошлой неделе сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране, в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания перед этим 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются наемниками и могли планировать госпереворот.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:12
В МИД одобрили решение ЭКОВАС снять санкции с Мали
 
В миреМуаммар КаддафиМалиКот-д'ИвуарБамакоМИНУСМАООН
 
 
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