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Россия попросила генсека ООН помочь в закрытии сайта "Миротворец" - РИА Новости, 20.07.2022
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Россия попросила генсека ООН помочь в закрытии сайта "Миротворец"
Россия попросила генсека ООН помочь в закрытии сайта "Миротворец" - РИА Новости, 20.07.2022
Россия попросила генсека ООН помочь в закрытии сайта "Миротворец"
Россия просит генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать закрытию скандально известного сайта "Миротворец", говорится в письме российского постпредства при... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:21
2022-07-20T04:37
в мире
антониу гутерреш
россия
оон
украина
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ООН, 20 июл – РИА Новости. Россия просит генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать закрытию скандально известного сайта "Миротворец", говорится в письме российского постпредства при всемирной организации, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но также дети и подростки. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил в обращении, что Россия дважды поднимала этот вопрос в своих письмах бывшей главе ЮНИСЕФ Генриетте Фор - 18 октября 2021 года и 4 января 2022 года."Мы должны отметить, что, к сожалению, участие ЮНИСЕФ было очень формальным и, по-видимому, не изменило эту ситуацию, которая ставит под угрозу безопасность и благополучие ребенка", - говорится в тексте.Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, в октябре 2021 года после того, как записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН после того, как девочку включили в базу "Миротворца", призвали не использовать детей и жителей охваченных конфликтами регионов в политических целях.Школьница написала также письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о помощи и призывом повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с "Миротворца", а сам ресурс заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/mirotvorets-1803565987.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, оон, украина
01:21 20.07.2022 (обновлено: 04:37 20.07.2022)
 
Россия попросила генсека ООН помочь в закрытии сайта "Миротворец"

Россия призвала генсека ООН Гутерреша содействовать закрытию сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 20 июл – РИА Новости. Россия просит генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать закрытию скандально известного сайта "Миротворец", говорится в письме российского постпредства при всемирной организации, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

"Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельности проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - сказано в обращении.

Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но также дети и подростки. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил в обращении, что Россия дважды поднимала этот вопрос в своих письмах бывшей главе ЮНИСЕФ Генриетте Фор - 18 октября 2021 года и 4 января 2022 года.
"Мы должны отметить, что, к сожалению, участие ЮНИСЕФ было очень формальным и, по-видимому, не изменило эту ситуацию, которая ставит под угрозу безопасность и благополучие ребенка", - говорится в тексте.
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Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, в октябре 2021 года после того, как записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН после того, как девочку включили в базу "Миротворца", призвали не использовать детей и жителей охваченных конфликтами регионов в политических целях.
Школьница написала также письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о помощи и призывом повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с "Миротворца", а сам ресурс заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
 
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