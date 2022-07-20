https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги - РИА Новости, 20.07.2022
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать две улицы города именами бывшего главы ДНР Александра Захарченко и командира разведывательного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:17
2022-07-20T12:17
2022-07-20T12:17
александр захарченко
александр бурков
донецкая народная республика
омск
волноваха
омский городской совет
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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать две улицы города именами бывшего главы ДНР Александра Захарченко и командира разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги, рассказали журналистам в пресс-службе горсовета.Инициатором идеи назвать улицы в микрорайоне Зеленая река, строящемся на Левобережье, именами Захарченко и Жоги стал губернатор Александр Бурков. Он предложил эту идею мэру Омску Сергею Шелесту."В Омске появятся улицы Владимира Жоги и Александра Захарченко. Соответствующее решение приняли сегодня, 20 июля, депутаты Омского городского совета. В честь погибших бойцов ДНР назовут улицы в Кировском округе Омска", - пояснили в пресс-службе.Владимир Жога командовал разведывательным батальоном "Спарта" и погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, а Александр Захарченко являлся главой ДНР. Он погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.
https://ria.ru/20220628/geroy-1798629078.html
https://ria.ru/20210304/ulitsy-1599947545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр захарченко, александр бурков, донецкая народная республика, омск, волноваха, омский городской совет, общество
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
Улицы Омска назвали именами экс-главы ДНР Александра Захарченко и комбата Владимира Жоги