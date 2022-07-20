Рейтинг@Mail.ru
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги - РИА Новости, 20.07.2022
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать две улицы города именами бывшего главы ДНР Александра Захарченко и командира разведывательного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:17
2022-07-20T12:17
александр захарченко
александр бурков
донецкая народная республика
омск
волноваха
омский городской совет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg
ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать две улицы города именами бывшего главы ДНР Александра Захарченко и командира разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги, рассказали журналистам в пресс-службе горсовета.Инициатором идеи назвать улицы в микрорайоне Зеленая река, строящемся на Левобережье, именами Захарченко и Жоги стал губернатор Александр Бурков. Он предложил эту идею мэру Омску Сергею Шелесту."В Омске появятся улицы Владимира Жоги и Александра Захарченко. Соответствующее решение приняли сегодня, 20 июля, депутаты Омского городского совета. В честь погибших бойцов ДНР назовут улицы в Кировском округе Омска", - пояснили в пресс-службе.Владимир Жога командовал разведывательным батальоном "Спарта" и погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, а Александр Захарченко являлся главой ДНР. Он погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.
https://ria.ru/20220628/geroy-1798629078.html
https://ria.ru/20210304/ulitsy-1599947545.html
донецкая народная республика
омск
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22dece5f5417caa18eabae9c7453abdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр захарченко, александр бурков, донецкая народная республика, омск, волноваха, омский городской совет, общество
12:17 20.07.2022
 
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги

Улицы Омска назвали именами экс-главы ДНР Александра Захарченко и комбата Владимира Жоги

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать две улицы города именами бывшего главы ДНР Александра Захарченко и командира разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги, рассказали журналистам в пресс-службе горсовета.
Инициатором идеи назвать улицы в микрорайоне Зеленая река, строящемся на Левобережье, именами Захарченко и Жоги стал губернатор Александр Бурков. Он предложил эту идею мэру Омску Сергею Шелесту.
Вид на Улан-Уде - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 11:00
Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России
"В Омске появятся улицы Владимира Жоги и Александра Захарченко. Соответствующее решение приняли сегодня, 20 июля, депутаты Омского городского совета. В честь погибших бойцов ДНР назовут улицы в Кировском округе Омска", - пояснили в пресс-службе.
Владимир Жога командовал разведывательным батальоном "Спарта" и погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, а Александр Захарченко являлся главой ДНР. Он погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта 2021, 16:3975 лет Великой Победы
Путин поддержал идею называть улицы именами героев войны
 
Александр ЗахарченкоАлександр БурковДонецкая Народная РеспубликаОмскВолновахаОмский городской советОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала