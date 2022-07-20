12:33 20.07.2022 (обновлено: 15:04 20.07.2022)
ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой
Минобороны: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, до 40 националистов и 19 единиц бронетехники удалось ликвидировать при ударе Воздушно-космических сил России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре.
Также ВКС уничтожили пусковую установку американского ракетного комплекса Harpoon в районе Усово в Одесской области.
В свою очередь, российские истребители в воздушном бою сбили украинские МиГ-29 и Су-25.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Так, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.