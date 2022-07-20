https://ria.ru/20220720/odessa-1803676698.html

ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой

ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой - РИА Новости, 20.07.2022

ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой

ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:33

2022-07-20T12:33

2022-07-20T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.Кроме того, до 40 националистов и 19 единиц бронетехники удалось ликвидировать при ударе Воздушно-космических сил России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре.Также ВКС уничтожили пусковую установку американского ракетного комплекса Harpoon в районе Усово в Одесской области.В свою очередь, российские истребители в воздушном бою сбили украинские МиГ-29 и Су-25.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Так, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/vooruzheniya-1803577692.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)