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ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/odessa-1803676698.html
ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой
ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой - РИА Новости, 20.07.2022
ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой
ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:33
2022-07-20T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.Кроме того, до 40 националистов и 19 единиц бронетехники удалось ликвидировать при ударе Воздушно-космических сил России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре.Также ВКС уничтожили пусковую установку американского ракетного комплекса Harpoon в районе Усово в Одесской области.В свою очередь, российские истребители в воздушном бою сбили украинские МиГ-29 и Су-25.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Так, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:33 20.07.2022 (обновлено: 15:04 20.07.2022)
 
ВМФ высокоточным ударом уничтожил более 200 украинских военных под Одессой

Минобороны: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, до 40 националистов и 19 единиц бронетехники удалось ликвидировать при ударе Воздушно-космических сил России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре.
Также ВКС уничтожили пусковую установку американского ракетного комплекса Harpoon в районе Усово в Одесской области.
В свою очередь, российские истребители в воздушном бою сбили украинские МиГ-29 и Су-25.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Так, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
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