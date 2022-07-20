https://ria.ru/20220720/obstrely-1803633196.html

Власти рассказали об обстановке в Казачьей Лопани после обстрелов

Власти рассказали об обстановке в Казачьей Лопани после обстрелов - РИА Новости, 20.07.2022

Власти рассказали об обстановке в Казачьей Лопани после обстрелов

Власти Харьковской области в своем Telegram-канале рассказали, что снаряды ежедневно прилетают в поселок Казачья Лопань и жизнь местных жителей "превратилась в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:11

2022-07-20T10:11

2022-07-20T10:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Харьковской области в своем Telegram-канале рассказали, что снаряды ежедневно прилетают в поселок Казачья Лопань и жизнь местных жителей "превратилась в ад".Ранее сообщалось, что утром во вторник украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область."С виду может показаться, что обстановка в Казачьей Лопани спокойная, но это только на первый взгляд. На самом деле жизнь людей здесь кромешный ад. Снаряды ложатся ежедневно, попадают в дома мирных людей. Погибшие, есть пострадавшие среди мирного населения, их довольно много, их вывозят в Белгород для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, снаряды, которые попадают в дома, жители приносят к мемориалу в память о погибших в результате обстрела 17 марта.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220717/kharkov-1803019432.html

https://ria.ru/20220719/obstrely-1803524517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, белгородская область, белгород, в мире