10:11 20.07.2022 (обновлено: 10:18 20.07.2022)
Власти рассказали об обстановке в Казачьей Лопани после обстрелов
Власти Харьковской области рассказали об обстановке в Казачьей Лопани после обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец МВД ЛНР помогает пожилому мужчине во время эвакуации в Россию жителей поселка Казачья Лопань в Харьковской области, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ
Боец МВД ЛНР помогает пожилому мужчине во время эвакуации в Россию жителей поселка Казачья Лопань в Харьковской области, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Харьковской области в своем Telegram-канале рассказали, что снаряды ежедневно прилетают в поселок Казачья Лопань и жизнь местных жителей "превратилась в ад".
Ранее сообщалось, что утром во вторник украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область.
"С виду может показаться, что обстановка в Казачьей Лопани спокойная, но это только на первый взгляд. На самом деле жизнь людей здесь кромешный ад. Снаряды ложатся ежедневно, попадают в дома мирных людей. Погибшие, есть пострадавшие среди мирного населения, их довольно много, их вывозят в Белгород для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, снаряды, которые попадают в дома, жители приносят к мемориалу в память о погибших в результате обстрела 17 марта.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.