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В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803794516.html
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель
В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:03
2022-07-20T18:03
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
россия
донбасс
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БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", — написал губернатор в Telegram-канале.Гладков добавил, что выясняются обстоятельства нахождения погибшего в населенном пункте, который расселили в конце мая.По его словам, в Журавлевке видимых повреждений нет, обследование продолжается.Режим ЧС введен в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка с 23 марта. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, россия, донбасс
17:03 20.07.2022 (обновлено: 18:03 20.07.2022)
 
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель

В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб человек

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", — написал губернатор в Telegram-канале.
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Гладков добавил, что выясняются обстоятельства нахождения погибшего в населенном пункте, который расселили в конце мая.
По его словам, в Журавлевке видимых повреждений нет, обследование продолжается.
Режим ЧС введен в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка с 23 марта. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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