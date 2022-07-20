https://ria.ru/20220720/obstrel-1803794516.html
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель
В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:03
2022-07-20T17:03
2022-07-20T18:03
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791089975_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_25d13f40014036845d9240ddca71209c.jpg
БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", — написал губернатор в Telegram-канале.Гладков добавил, что выясняются обстоятельства нахождения погибшего в населенном пункте, который расселили в конце мая.По его словам, в Журавлевке видимых повреждений нет, обследование продолжается.Режим ЧС введен в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка с 23 марта. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
белгородская область
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791089975_28:0:960:699_1920x0_80_0_0_346e64a6e3e518df7b7270e6b546487b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, россия, донбасс
17:03 20.07.2022 (обновлено: 18:03 20.07.2022)
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель
В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб человек