https://ria.ru/20220720/obstrel-1803794516.html

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель - РИА Новости, 20.07.2022

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб мирный житель

В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:03

2022-07-20T17:03

2022-07-20T18:03

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

россия

донбасс

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БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. В селе Нехотеевка в Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", — написал губернатор в Telegram-канале.Гладков добавил, что выясняются обстоятельства нахождения погибшего в населенном пункте, который расселили в конце мая.По его словам, в Журавлевке видимых повреждений нет, обследование продолжается.Режим ЧС введен в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка с 23 марта. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, россия, донбасс