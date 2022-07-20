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Украинские войска обстреляли школу в Александровке - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/obstrel-1803736159.html
Украинские войска обстреляли школу в Александровке
Украинские войска обстреляли школу в Александровке - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли школу в Александровке
Украинские войска в среду обстреляли школу в населенном пункте Александровка в Донецкой Народной Республике, также при обстреле были повреждены соседние жилые... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:05
2022-07-20T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
александровка (азовский район)
украина
днр
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли школу в населенном пункте Александровка в Донецкой Народной Республике, также при обстреле были повреждены соседние жилые дома и выбиты стекла в местной администрации, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики атаковали школу в Александровке. Под удар попала школа по улице Ленина в поселке Александровка Петровского района Донецка, также повреждения получил ряд домостроений рядом, выбиты стёкла в местной администрации", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
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александровка (азовский район)
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в мире, александровка (азовский район), украина, днр
15:05 20.07.2022 (обновлено: 15:14 20.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли школу в Александровке

Штаб территориальной обороны ДНР: украинские войска обстреляли школу в Александровке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные окна в здании школы
Поврежденные окна в здании школы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденные окна в здании школы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли школу в населенном пункте Александровка в Донецкой Народной Республике, также при обстреле были повреждены соседние жилые дома и выбиты стекла в местной администрации, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики атаковали школу в Александровке. Под удар попала школа по улице Ленина в поселке Александровка Петровского района Донецка, также повреждения получил ряд домостроений рядом, выбиты стёкла в местной администрации", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 13:53Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что нацбатальоны под Авдеевкой расстреливают срочников
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександровка (Азовский район)УкраинаДНР
 
 
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