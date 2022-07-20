https://ria.ru/20220720/obstrel-1803736159.html

Украинские войска обстреляли школу в Александровке

Украинские войска обстреляли школу в Александровке - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли школу в Александровке

Украинские войска в среду обстреляли школу в населенном пункте Александровка в Донецкой Народной Республике, также при обстреле были повреждены соседние жилые... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:05

2022-07-20T15:05

2022-07-20T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

александровка (азовский район)

украина

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли школу в населенном пункте Александровка в Донецкой Народной Республике, также при обстреле были повреждены соседние жилые дома и выбиты стекла в местной администрации, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики атаковали школу в Александровке. Под удар попала школа по улице Ленина в поселке Александровка Петровского района Донецка, также повреждения получил ряд домостроений рядом, выбиты стёкла в местной администрации", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреляли Александровку, выпустив в общей сложности 10 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220720/avdeevka-1803710085.html

александровка (азовский район)

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александровка (азовский район), украина, днр