14:26 20.07.2022 (обновлено: 14:37 20.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 мск в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.