https://ria.ru/20220720/obstrel-1803643100.html

Российские военные подавили украинский обстрел приграничья Курской области

Российские военные подавили украинский обстрел приграничья Курской области - РИА Новости, 20.07.2022

Российские военные подавили украинский обстрел приграничья Курской области

Российские военные ответным огнем подавили ВСУ, которые обстреливали приграничные территории Курской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Роман... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:53

2022-07-20T10:53

2022-07-20T16:47

специальная военная операция на украине

украина

в мире

рыльский район

вооруженные силы украины

россия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные ответным огнем подавили ВСУ, которые обстреливали приграничные территории Курской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт.Ранее он сообщал, что украинские войска ведут артиллерийский обстрел приграничных территорий, в частности международный автомобильный пункт пропуска "Крупец"."Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет", — написал губернатор в Telegram-канале. Однако, по его словам, из-за повреждений линии электропередачи без электроснабжения остаются три населенных пункта. На место выехали ремонтные бригады, электроснабжение постараются восстановить в самые короткие сроки.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. За минувшие два дня ВСУ обстреляли погранпост поселка Черноземный и дважды — село Новые Юрковичи Брянской области, а также село Ломаковку, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/artobstrel-1802594617.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рыльский район

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, в мире, рыльский район, вооруженные силы украины, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр