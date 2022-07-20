https://ria.ru/20220720/obman-1803617491.html

В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов

В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов - РИА Новости, 20.07.2022

В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов

Суд в Тюмени приговорил к 5 годам колонии-поселения и лишению на 2,5 года права работать врачом офтальмолога, который получил деньги от 16 пациентов, в том... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:48

2022-07-20T08:48

2022-07-20T08:48

происшествия

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к 5 годам колонии-поселения и лишению на 2,5 года права работать врачом офтальмолога, который получил деньги от 16 пациентов, в том числе ветерана, за обещание восстановить зрение, но фактически лечение не проводил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог одной из частных клиник города пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил. Обманутые пациенты передали ему около 1 миллиона рублей."Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города Тюмени. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину)… Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что наказание избрано с учетом позиции государственного обвинителя, "в судебном заседании подсудимый признал вину и возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб", также в пользу одной из потерпевших с него взыскано 5 тысяч рублей компенсации материального ущерба.

https://realty.ria.ru/20220701/sud-1799595118.html

https://ria.ru/20220112/moshenniki-1767429432.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень, россия