https://ria.ru/20220720/obman-1803617491.html
В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов
В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов - РИА Новости, 20.07.2022
В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов
Суд в Тюмени приговорил к 5 годам колонии-поселения и лишению на 2,5 года права работать врачом офтальмолога, который получил деньги от 16 пациентов, в том... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:48
2022-07-20T08:48
2022-07-20T08:48
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ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к 5 годам колонии-поселения и лишению на 2,5 года права работать врачом офтальмолога, который получил деньги от 16 пациентов, в том числе ветерана, за обещание восстановить зрение, но фактически лечение не проводил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог одной из частных клиник города пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил. Обманутые пациенты передали ему около 1 миллиона рублей."Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города Тюмени. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину)… Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что наказание избрано с учетом позиции государственного обвинителя, "в судебном заседании подсудимый признал вину и возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб", также в пользу одной из потерпевших с него взыскано 5 тысяч рублей компенсации материального ущерба.
https://realty.ria.ru/20220701/sud-1799595118.html
https://ria.ru/20220112/moshenniki-1767429432.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия
В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии за обман пациентов
В Тюмени офтальмолога приговорили к пяти годам колонии-поселения за обман 16 пациентов
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Суд в Тюмени приговорил к 5 годам колонии-поселения и лишению на 2,5 года права работать врачом офтальмолога, который получил деньги от 16 пациентов, в том числе ветерана, за обещание восстановить зрение, но фактически лечение не проводил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог одной из частных клиник города пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил. Обманутые пациенты передали ему около 1 миллиона рублей.
"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города Тюмени
. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ
(мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину)… Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что наказание избрано с учетом позиции государственного обвинителя, "в судебном заседании подсудимый признал вину и возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб", также в пользу одной из потерпевших с него взыскано 5 тысяч рублей компенсации материального ущерба.