https://ria.ru/20220720/obem-1803596563.html
Путин заявил, что половину объема для "Северного потока — 2" сняли
Путин заявил, что половину объема для "Северного потока — 2" сняли - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что половину объема для "Северного потока — 2" сняли
Газопровод "Северный поток 2" можно запустить, однако сделать этом моментально уже не получится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:42
2022-07-20T00:42
2022-07-20T04:21
экономика
россия
германия
северный поток — 2
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" можно запустить, однако сделать этом моментально уже не получится, заявил президент России Владимир Путин."Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток 2". Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько - два - назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы - поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского" процесса (Россия, Иран, Турция).
https://ria.ru/20220720/gazprom-1803595934.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, германия, северный поток — 2
00:42 20.07.2022 (обновлено: 04:21 20.07.2022)
Путин заявил, что половину объема для "Северного потока — 2" сняли
Путин допустил запуск "Северного потока — 2", заявив о невозможности сделать это сразу