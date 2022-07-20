Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/neft-1803911009.html
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак - РИА Новости, 20.07.2022
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак
Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:02
2022-07-20T23:38
экономика
сергей рябков
россия
g7
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f12e26b373b675ddf8841f0851cd136.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8da0fbf6da39f55cd63885e7995a0036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей рябков, россия, g7, александр новак
23:02 20.07.2022 (обновлено: 23:38 20.07.2022)
 
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак

Новак: Россия не будет поставлять нефть при введении потолка цен ниже затрат на добычу

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.
"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем", — подчеркнул он.
Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:58
Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без "Северного потока"
 
ЭкономикаСергей РябковРоссияG7Александр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала