https://ria.ru/20220720/neft-1803911009.html
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак - РИА Новости, 20.07.2022
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак
Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:02
2022-07-20T23:02
2022-07-20T23:38
экономика
сергей рябков
россия
g7
александр новак
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей рябков, россия, g7, александр новак
23:02 20.07.2022 (обновлено: 23:38 20.07.2022)
Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак
Новак: Россия не будет поставлять нефть при введении потолка цен ниже затрат на добычу