https://ria.ru/20220720/neft-1803911009.html

Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак

Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак - РИА Новости, 20.07.2022

Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, заявил Новак

Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T23:02

2022-07-20T23:02

2022-07-20T23:38

экономика

сергей рябков

россия

g7

александр новак

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу ресурса, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала.Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.

https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

россия

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, сергей рябков, россия, g7, александр новак