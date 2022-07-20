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На Багамах произошел разлив нефти - РИА Новости, 20.07.2022
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На Багамах произошел разлив нефти
На Багамах произошел разлив нефти - РИА Новости, 20.07.2022
На Багамах произошел разлив нефти
Более 130 тысяч литров нефти разлилось у берегов курортного острова Большой Эксума на Багамах, сообщил премьер островного государства Честер Купер. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:45
2022-07-20T20:45
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч литров нефти разлилось у берегов курортного острова Большой Эксума на Багамах, сообщил премьер островного государства Честер Купер.По словам премьера, утечка произошла, когда судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе города Джорджтаун."Этим утром (в среду) было подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.В настоящий момент вылившаяся нефть сконцентрирована в бухте рядом с Яхт-клубом острова. Купер заверил, что правительство работает над решением проблемы в кратчайшие сроки.Большой Эксума славится своими пляжами с белым песком. В этом районе также находится остров Пиг-Бич, известный популяцией водоплавающих свиней.
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в мире
20:45 20.07.2022
 
На Багамах произошел разлив нефти

У берегов острова Большой Эксума на Багамах разлилось более 130 тысяч литров нефти

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковБагамские острова
Багамские острова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Багамские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч литров нефти разлилось у берегов курортного острова Большой Эксума на Багамах, сообщил премьер островного государства Честер Купер.
По словам премьера, утечка произошла, когда судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе города Джорджтаун.
"Этим утром (в среду) было подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.
В настоящий момент вылившаяся нефть сконцентрирована в бухте рядом с Яхт-клубом острова. Купер заверил, что правительство работает над решением проблемы в кратчайшие сроки.
Большой Эксума славится своими пляжами с белым песком. В этом районе также находится остров Пиг-Бич, известный популяцией водоплавающих свиней.
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