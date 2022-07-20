https://ria.ru/20220720/neft-1803896882.html

На Багамах произошел разлив нефти

На Багамах произошел разлив нефти - РИА Новости, 20.07.2022

На Багамах произошел разлив нефти

Более 130 тысяч литров нефти разлилось у берегов курортного острова Большой Эксума на Багамах, сообщил премьер островного государства Честер Купер. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:45

2022-07-20T20:45

2022-07-20T20:45

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 130 тысяч литров нефти разлилось у берегов курортного острова Большой Эксума на Багамах, сообщил премьер островного государства Честер Купер.По словам премьера, утечка произошла, когда судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе города Джорджтаун."Этим утром (в среду) было подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.В настоящий момент вылившаяся нефть сконцентрирована в бухте рядом с Яхт-клубом острова. Купер заверил, что правительство работает над решением проблемы в кратчайшие сроки.Большой Эксума славится своими пляжами с белым песком. В этом районе также находится остров Пиг-Бич, известный популяцией водоплавающих свиней.

https://ria.ru/20220517/razliv-1788938529.html

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