Рейтинг@Mail.ru
В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/neft-1803678808.html
В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть
В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 20.07.2022
В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть
Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:41
2022-07-20T14:12
экономика
цены на нефть
москва
g7
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.По словам эксперта, западные политики не поняли принципы работы энергетического рынка, и это грозит усугублением топливного кризиса."С моей точки зрения, это нелепая идея. Она игнорирует тот факт, что нефть — взаимозаменяемый товар", — объяснил Люфт. Он заявил, что идея ограничить цену на российскую нефть не отличается от мысли потребовать от продавца в магазине принять за товар меньшую цену, чем указанная на ценнике.Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.
https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html
https://ria.ru/20220719/neft-1803362238.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, москва, g7, санкции в отношении россии
12:41 20.07.2022 (обновлено: 14:12 20.07.2022)
 
В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть

CNBC: нелепое ограничение цен на нефть из России обернется для США подорожанием топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.
По словам эксперта, западные политики не поняли принципы работы энергетического рынка, и это грозит усугублением топливного кризиса.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 23:54
США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин
"С моей точки зрения, это нелепая идея. Она игнорирует тот факт, что нефть — взаимозаменяемый товар", — объяснил Люфт.
Он заявил, что идея ограничить цену на российскую нефть не отличается от мысли потребовать от продавца в магазине принять за товар меньшую цену, чем указанная на ценнике.
"Нефтяной рынок работает не так. Это очень сложный рынок, вы не можете заставить цены упасть. Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель. Вы не можете обмануть законы спроса и предложения, когда речь идет о взаимозаменяемом товаре", — подытожил эксперт.
Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 07:35
Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт
 
ЭкономикаЦены на нефтьМоскваG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала