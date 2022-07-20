12:41 20.07.2022 (обновлено: 14:12 20.07.2022)
В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть
CNBC: нелепое ограничение цен на нефть из России обернется для США подорожанием топлива
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.
По словам эксперта, западные политики не поняли принципы работы энергетического рынка, и это грозит усугублением топливного кризиса.
"С моей точки зрения, это нелепая идея. Она игнорирует тот факт, что нефть — взаимозаменяемый товар", — объяснил Люфт.
Он заявил, что идея ограничить цену на российскую нефть не отличается от мысли потребовать от продавца в магазине принять за товар меньшую цену, чем указанная на ценнике.
"Нефтяной рынок работает не так. Это очень сложный рынок, вы не можете заставить цены упасть. Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель. Вы не можете обмануть законы спроса и предложения, когда речь идет о взаимозаменяемом товаре", — подытожил эксперт.
Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.