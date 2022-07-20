https://ria.ru/20220720/neft-1803678808.html

В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть

В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 20.07.2022

В США предсказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть

Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:41

2022-07-20T12:41

2022-07-20T14:12

экономика

цены на нефть

москва

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.По словам эксперта, западные политики не поняли принципы работы энергетического рынка, и это грозит усугублением топливного кризиса."С моей точки зрения, это нелепая идея. Она игнорирует тот факт, что нефть — взаимозаменяемый товар", — объяснил Люфт. Он заявил, что идея ограничить цену на российскую нефть не отличается от мысли потребовать от продавца в магазине принять за товар меньшую цену, чем указанная на ценнике.Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.

https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, москва, g7, санкции в отношении россии