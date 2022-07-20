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Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти - РИА Новости, 20.07.2022
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти
Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:14
2022-07-20T03:14
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес, заявил президент РФ Владимир Путин.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
00:14 20.07.2022 (обновлено: 03:14 20.07.2022)
 
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти

Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес", - сказал Путин журналистам.
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении России
 
 
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