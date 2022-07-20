https://ria.ru/20220720/neft-1803595243.html
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти - РИА Новости, 20.07.2022
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти
Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:14
2022-07-20T00:14
2022-07-20T03:14
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес, заявил президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
00:14 20.07.2022 (обновлено: 03:14 20.07.2022)
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти
Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России