https://ria.ru/20220720/nalog-1803896653.html
Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог
Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог - РИА Новости, 20.07.2022
Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог
Минпромторг России поддерживает предложение о введении моратория на транспортный налог при покупке отечественных автомобилей сроком на два-три года, сообщили... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:43
2022-07-20T20:43
2022-07-20T20:43
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виталий милонов
денис мантуров
авто
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минпромторг России поддерживает предложение о введении моратория на транспортный налог при покупке отечественных автомобилей сроком на два-три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Депутат Госдумы Виталий Милонов в июне направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову предложение об освобождении от транспортного налога граждан, которые приобретают автомобили российского производства."Минпромторг России поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении моратория на транспортный налог сроком на два-три года. Отметим, что за налоговую сферу отвечает Минфин России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220707/nalog-1801052179.html
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РИА Новости
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виталий милонов, денис мантуров, авто, министерство финансов рф (минфин россии)
Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог
Минпромторг поддерживает мораторий на транспортный налог при покупке отечественных авто