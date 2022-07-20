https://ria.ru/20220720/nalog-1803896653.html

Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог

Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог - РИА Новости, 20.07.2022

Минпромторг заявил о поддержке моратория на транспортный налог

Минпромторг России поддерживает предложение о введении моратория на транспортный налог при покупке отечественных автомобилей сроком на два-три года, сообщили... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:43

2022-07-20T20:43

2022-07-20T20:43

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виталий милонов

денис мантуров

авто

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минпромторг России поддерживает предложение о введении моратория на транспортный налог при покупке отечественных автомобилей сроком на два-три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Депутат Госдумы Виталий Милонов в июне направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову предложение об освобождении от транспортного налога граждан, которые приобретают автомобили российского производства."Минпромторг России поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении моратория на транспортный налог сроком на два-три года. Отметим, что за налоговую сферу отвечает Минфин России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220707/nalog-1801052179.html

россия

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виталий милонов, денис мантуров, авто, министерство финансов рф (минфин россии)