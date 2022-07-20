https://ria.ru/20220720/most-1803620446.html
Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS
Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS - РИА Новости, 20.07.2022
Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:06
2022-07-20T09:06
2022-07-20T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он добавил, что у властей пока нет информации о возможных пострадавших от обстрела.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста машины могли попасть на левобережье в Херсонской области либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.Сейчас движение грузового автотранспорта по нему ограничили, сообщил глава администрации области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. На мосту начнутся ремонтные работы. Движение разрешат для легкового и пассажирского транспорта. Грузовые автомобили должны будут ехать через Каховку.Украинские войска в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220719/udary-1803480973.html
https://ria.ru/20220719/rosgvardiya-1803583869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина
09:06 20.07.2022 (обновлено: 11:02 20.07.2022)
Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS
Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 04:00 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что у властей пока нет информации о возможных пострадавших от обстрела.
Антоновский мост через Днепр
общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста машины могли попасть на левобережье в Херсонской области
либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
Сейчас движение грузового автотранспорта по нему ограничили, сообщил глава администрации области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. На мосту начнутся ремонтные работы. Движение разрешат для легкового и пассажирского транспорта. Грузовые автомобили должны будут ехать через Каховку.
Украинские войска в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для военных.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Как указал Владимир Путин
, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в Донецкой Народной Республике
освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря
Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики
.