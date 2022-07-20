https://ria.ru/20220720/most-1803620446.html

Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS

Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS - РИА Новости, 20.07.2022

Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS

Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:06

2022-07-20T09:06

2022-07-20T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он добавил, что у властей пока нет информации о возможных пострадавших от обстрела.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. До строительства моста машины могли попасть на левобережье в Херсонской области либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.Сейчас движение грузового автотранспорта по нему ограничили, сообщил глава администрации области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. На мосту начнутся ремонтные работы. Движение разрешат для легкового и пассажирского транспорта. Грузовые автомобили должны будут ехать через Каховку.Украинские войска в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220719/udary-1803480973.html

https://ria.ru/20220719/rosgvardiya-1803583869.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина