https://ria.ru/20220720/moldaviya-1803709280.html

Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос

Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос - РИА Новости, 20.07.2022

Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос

Больше 70% жителей Молдавии считают, что республика развивается неверным путем, об этом свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:51

2022-07-20T13:51

2022-07-20T13:51

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молдавия

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КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Больше 70% жителей Молдавии считают, что республика развивается неверным путем, об этом свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 24% (33% в апреле). Недовольны выбранным направлением 62% (63% ранее). Не смогли или отказались ответить – 4% (4% ранее).При этом 29% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 33% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 15% и 2% соответственно. Остальные не смогли определиться с ответом.Опрос был проведен с 6 по 18 июля, в нем приняли участие 1107 человек из 82 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.В мае годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 32%, в стране выросли цены на товары, услуги и горючее. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. На фоне роста цен в Молдавии проходят антиправительственные митинги.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия