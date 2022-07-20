https://ria.ru/20220720/moldaviya-1803709280.html
Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос
Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос - РИА Новости, 20.07.2022
Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос
Больше 70% жителей Молдавии считают, что республика развивается неверным путем, об этом свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:51
2022-07-20T13:51
2022-07-20T13:51
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молдавия
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КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Больше 70% жителей Молдавии считают, что республика развивается неверным путем, об этом свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 24% (33% в апреле). Недовольны выбранным направлением 62% (63% ранее). Не смогли или отказались ответить – 4% (4% ранее).При этом 29% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 33% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 15% и 2% соответственно. Остальные не смогли определиться с ответом.Опрос был проведен с 6 по 18 июля, в нем приняли участие 1107 человек из 82 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.В мае годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 32%, в стране выросли цены на товары, услуги и горючее. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. На фоне роста цен в Молдавии проходят антиправительственные митинги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Большинство жителей Молдавии недовольны политикой властей, показал опрос
IMAS: более 70 процентов жителей Молдавии недовольны политикой властей
КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Больше 70% жителей Молдавии считают, что республика развивается неверным путем, об этом свидетельствуют представленные в среду данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Жителей Молдавии
попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 24% (33% в апреле). Недовольны выбранным направлением 62% (63% ранее). Не смогли или отказались ответить – 4% (4% ранее).
При этом 29% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 33% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 15% и 2% соответственно. Остальные не смогли определиться с ответом.
Опрос был проведен с 6 по 18 июля, в нем приняли участие 1107 человек из 82 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
В мае годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 32%, в стране выросли цены на товары, услуги и горючее. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. На фоне роста цен в Молдавии проходят антиправительственные митинги.