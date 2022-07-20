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В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона - РИА Новости, 20.07.2022
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В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона - РИА Новости, 20.07.2022
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона
Митинг в поддержку бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходит перед зданием районного суда Кишинева, протестующие требуют прекратить давление на... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:05
2022-07-20T10:05
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Митинг в поддержку бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходит перед зданием районного суда Кишинева, протестующие требуют прекратить давление на оппозицию, передает корреспондент РИА Новости.На среду было перенесено заседание суда, на котором должно было быть рассмотрено ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения экс-главе республики. Сам Додон заявил журналистам, что сторона обвинения требует запретить ему общаться с прессой.На митинг пришли сторонники политика и Партии социалистов, они держат плакаты "Свободу Додону", "Нет политическим репрессиям", "Правительство в отставку", "Долой телевизионную юстицию" и др. Протестующие также потребовали прекращения давления на оппозицию."То, что происходит по отношению к Додону – это издевательство. Он обязательно будет реабилитирован", - сказал РИА Новости депутат парламента Владимир Односталко.Он уверен, что арестами и запугиванием оппозиции действующие власти не принесут пользу. "Власть находится в руках одной партии – Молдавия превращается в диктаторское государство. Люди в стране беднеют каждый день", - заявил депутат.Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220719/dodon-1803495208.html
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в мире, молдавия, игорь додон
10:05 20.07.2022
 
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона

В Кишиневе проходит митинг в поддержку экс-президента Молдавии Додона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Митинг в поддержку бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходит перед зданием районного суда Кишинева, протестующие требуют прекратить давление на оппозицию, передает корреспондент РИА Новости.
На среду было перенесено заседание суда, на котором должно было быть рассмотрено ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения экс-главе республики. Сам Додон заявил журналистам, что сторона обвинения требует запретить ему общаться с прессой.
На митинг пришли сторонники политика и Партии социалистов, они держат плакаты "Свободу Додону", "Нет политическим репрессиям", "Правительство в отставку", "Долой телевизионную юстицию" и др. Протестующие также потребовали прекращения давления на оппозицию.
"То, что происходит по отношению к Додону – это издевательство. Он обязательно будет реабилитирован", - сказал РИА Новости депутат парламента Владимир Односталко.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:21
Додону запретили общаться с прессой во время следствия
Он уверен, что арестами и запугиванием оппозиции действующие власти не принесут пользу. "Власть находится в руках одной партии – Молдавия превращается в диктаторское государство. Люди в стране беднеют каждый день", - заявил депутат.
Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 15:28
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не покинет страну
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
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