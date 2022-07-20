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В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец" - РИА Новости, 20.07.2022
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В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец"
В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец" - РИА Новости, 20.07.2022
В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец"
В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено, заявил на... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:39
2022-07-20T22:39
в мире
антониу гутерреш
дмитрий полянский
дунья миятович
россия
украина
луганская народная республика
оон
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ООН, 20 июл – РИА Новости. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский направил генсеку ООН письмо, в котором попросил Гутерреша предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность сайта "Миротворец" и заставить их закрыть его.В письме говорится, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но также дети и подростки. Полянский отмечает, что Россия поднимала этот вопрос в своих письмах бывшей главе ЮНИСЕФ Генриетте Фор дважды - 18 октября 2021 года и 4 января 2022 года.По его словам, реакция ЮНИСЕФ была очень формальной и, по-видимому, не изменила эту ситуацию, которая ставит под угрозу безопасность и благополучие детей.В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях. Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20220428/mirotvorets-1785915790.html
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в мире, антониу гутерреш, дмитрий полянский, дунья миятович, россия, украина, луганская народная республика, оон, юнисеф, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, обсе
22:39 20.07.2022
 
В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец"

В ООН пообещали изучить письмо России с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 20 июл – РИА Новости. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Могу лишь подтвердить получение письма. Оно будет изучено", - сказал Хак, отвечая на просьбу прокомментировать призыв российского постпредства.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский направил генсеку ООН письмо, в котором попросил Гутерреша предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность сайта "Миротворец" и заставить их закрыть его.
В письме говорится, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но также дети и подростки. Полянский отмечает, что Россия поднимала этот вопрос в своих письмах бывшей главе ЮНИСЕФ Генриетте Фор дважды - 18 октября 2021 года и 4 января 2022 года.
По его словам, реакция ЮНИСЕФ была очень формальной и, по-видимому, не изменила эту ситуацию, которая ставит под угрозу безопасность и благополучие детей.
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В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях. Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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В миреАнтониу ГутеррешДмитрий ПолянскийДунья МиятовичРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаООНЮНИСЕФСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕ
 
 
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