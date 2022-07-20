https://ria.ru/20220720/medved-1803661932.html

Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал

Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал - РИА Новости, 20.07.2022

Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб от телесных повреждений, нанесенных диким медведем, которого мужчина подкармливал два года, животное убито,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:47

2022-07-20T11:47

2022-07-20T12:57

происшествия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб от телесных повреждений, нанесенных диким медведем, которого мужчина подкармливал два года, животное убито, сообщает региональное управление СК РФ."Установлено, что двое мужчин, проживающих во временном жилище на территории лесотундры, в течение двух лет подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой. Восемнадцатого июля 2022 около 19 часов (17.00 мск) дикое животное внезапно напало на кормившего его мужчину, причинив тому смертельные телесные повреждения", – говорится в сообщении.По данным ведомства, очевидца происшествия животное укусило в руку, однако тот успел скрыться от хищника в избушке и отбиться от него топором.Медведь ликвидирован правоохранителями после его возвращения на место инцидента, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20220720/medved-1803631953.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)