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Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал - РИА Новости, 20.07.2022
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Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал
Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал - РИА Новости, 20.07.2022
Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб от телесных повреждений, нанесенных диким медведем, которого мужчина подкармливал два года, животное убито,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:47
2022-07-20T12:57
происшествия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб от телесных повреждений, нанесенных диким медведем, которого мужчина подкармливал два года, животное убито, сообщает региональное управление СК РФ."Установлено, что двое мужчин, проживающих во временном жилище на территории лесотундры, в течение двух лет подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой. Восемнадцатого июля 2022 около 19 часов (17.00 мск) дикое животное внезапно напало на кормившего его мужчину, причинив тому смертельные телесные повреждения", – говорится в сообщении.По данным ведомства, очевидца происшествия животное укусило в руку, однако тот успел скрыться от хищника в избушке и отбиться от него топором.Медведь ликвидирован правоохранителями после его возвращения на место инцидента, добавили в СУСК.
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происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
11:47 20.07.2022 (обновлено: 12:57 20.07.2022)
 
Жителя Ямала загрыз медведь, которого он подкармливал

Жителя Ямала загрыз медведь, которого мужчина подкармливал два года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЧучело медведя
Чучело медведя - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Чучело медведя. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб от телесных повреждений, нанесенных диким медведем, которого мужчина подкармливал два года, животное убито, сообщает региональное управление СК РФ.
"Установлено, что двое мужчин, проживающих во временном жилище на территории лесотундры, в течение двух лет подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой. Восемнадцатого июля 2022 около 19 часов (17.00 мск) дикое животное внезапно напало на кормившего его мужчину, причинив тому смертельные телесные повреждения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, очевидца происшествия животное укусило в руку, однако тот успел скрыться от хищника в избушке и отбиться от него топором.
Медведь ликвидирован правоохранителями после его возвращения на место инцидента, добавили в СУСК.
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ПроисшествияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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