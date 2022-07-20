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МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220720/maksim-1803670277.html
МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ"
МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 20.07.2022
МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, сообщили организаторы. Артистка заявила, что хочет... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:29
2022-07-20T12:29
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макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, сообщили организаторы. Артистка заявила, что хочет вдохновить участников.Своим выступлением артистка закроет фестиваль на финальном концерте, который состоится 18 августа. Отмечается, что она исполнит известные и любимые зрителями хиты. Попасть на фестиваль сможет любой желающий по предварительной регистрации на официальном сайте до 25 июля.В 2022 году "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке более 300 событий. 16 августа хедлайнером станет Баста, а 17 августа на главной сцене выступит Лолита. Кроме того, в лайнапе заявлены: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, группы "Фабрика" и "Корни", HARU, Хабиб, Александр Панайотов, ST, Burito, Антон Токарев, Гарик Зебелян, Александр Иванов и группа "Рондо".
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новости культуры, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, макsим (марина абросимова)
12:29 20.07.2022
 
МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ"

Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму в августе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, сообщили организаторы. Артистка заявила, что хочет вдохновить участников.
"Я еду на "Таврида.АРТ", и это здорово! Знаю, что это место наполнено невероятной атмосферой. Я уже вижу: берег Черного моря, тысячи участников и зрителей. Хочется вдохновить ребят и помочь им поверить в свои силы", – сказала МакSим.
Своим выступлением артистка закроет фестиваль на финальном концерте, который состоится 18 августа. Отмечается, что она исполнит известные и любимые зрителями хиты. Попасть на фестиваль сможет любой желающий по предварительной регистрации на официальном сайте до 25 июля.
В 2022 году "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке более 300 событий. 16 августа хедлайнером станет Баста, а 17 августа на главной сцене выступит Лолита. Кроме того, в лайнапе заявлены: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, группы "Фабрика" и "Корни", HARU, Хабиб, Александр Панайотов, ST, Burito, Антон Токарев, Гарик Зебелян, Александр Иванов и группа "Рондо".
Певец Дима Билан / Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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