https://ria.ru/20220720/maksim-1803670277.html

МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ"

МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 20.07.2022

МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ"

Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, сообщили организаторы. Артистка заявила, что хочет... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:29

2022-07-20T12:29

2022-07-20T12:29

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макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Певица МакSим станет хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, сообщили организаторы. Артистка заявила, что хочет вдохновить участников.Своим выступлением артистка закроет фестиваль на финальном концерте, который состоится 18 августа. Отмечается, что она исполнит известные и любимые зрителями хиты. Попасть на фестиваль сможет любой желающий по предварительной регистрации на официальном сайте до 25 июля.В 2022 году "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке более 300 событий. 16 августа хедлайнером станет Баста, а 17 августа на главной сцене выступит Лолита. Кроме того, в лайнапе заявлены: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, группы "Фабрика" и "Корни", HARU, Хабиб, Александр Панайотов, ST, Burito, Антон Токарев, Гарик Зебелян, Александр Иванов и группа "Рондо".

https://ria.ru/20220711/maksim-1801722229.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

новости культуры, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, макsим (марина абросимова)