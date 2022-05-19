15:26 19.05.2022 (обновлено: 15:27 19.05.2022)
Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август
Пресс-служба: фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчастники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида АРТ-2021"
Участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида АРТ-2021". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму состоится в новые сроки - с 15 по 19 августа, открыта регистрация участников, сообщила пресс-служба арт-кластера.
Фестиваль "Таврида.АРТ" должен был состояться с 12 по 16 июля в Крыму, сообщила ранее пресс-служба арт-кластера.
"Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Регистрация участников уже открыта", - говорится в сообщении.
Фестиваль как отмечается в сообщении, станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России. В ходе мероприятия, как уточняет пресс-служба, запланировано проведение более 300 событий, которые подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры.
Образовательная часть фестиваля сфокусируется на теме "сложности = возможности": как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру, добавляется в сообщении. Посещение ключевых форматов фестиваля запланировано для жителей Судака, широкой аудитории студентов Крыма и Севастополя, участников партнерских проектов арт-кластера "Таврида".
Международный конкурс русскоязычных исполнителей также может пройти на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, отметили в пресс-службе арт-кластера.