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Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август - РИА Новости, 19.05.2022
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Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август
Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август - РИА Новости, 19.05.2022
Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август
Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму состоится в новые сроки - с 15 по 19 августа, открыта регистрация участников, сообщила пресс-служба арт-кластера. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму состоится в новые сроки - с 15 по 19 августа, открыта регистрация участников, сообщила пресс-служба арт-кластера.Фестиваль "Таврида.АРТ" должен был состояться с 12 по 16 июля в Крыму, сообщила ранее пресс-служба арт-кластера."Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Регистрация участников уже открыта", - говорится в сообщении.Фестиваль как отмечается в сообщении, станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России. В ходе мероприятия, как уточняет пресс-служба, запланировано проведение более 300 событий, которые подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры.Образовательная часть фестиваля сфокусируется на теме "сложности = возможности": как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру, добавляется в сообщении. Посещение ключевых форматов фестиваля запланировано для жителей Судака, широкой аудитории студентов Крыма и Севастополя, участников партнерских проектов арт-кластера "Таврида".Международный конкурс русскоязычных исполнителей также может пройти на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, отметили в пресс-службе арт-кластера.
https://ria.ru/20220517/bronirovanie-1789027123.html
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судак, россия, севастополь
15:26 19.05.2022 (обновлено: 15:27 19.05.2022)
 
Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август

Пресс-служба: фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму меняет время проведения с июля на август

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчастники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида АРТ-2021"
Участники форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида АРТ-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида АРТ-2021". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму состоится в новые сроки - с 15 по 19 августа, открыта регистрация участников, сообщила пресс-служба арт-кластера.
Фестиваль "Таврида.АРТ" должен был состояться с 12 по 16 июля в Крыму, сообщила ранее пресс-служба арт-кластера.
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"Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Регистрация участников уже открыта", - говорится в сообщении.
Фестиваль как отмечается в сообщении, станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России. В ходе мероприятия, как уточняет пресс-служба, запланировано проведение более 300 событий, которые подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры.
Образовательная часть фестиваля сфокусируется на теме "сложности = возможности": как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру, добавляется в сообщении. Посещение ключевых форматов фестиваля запланировано для жителей Судака, широкой аудитории студентов Крыма и Севастополя, участников партнерских проектов арт-кластера "Таврида".
Международный конкурс русскоязычных исполнителей также может пройти на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, отметили в пресс-службе арт-кластера.
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