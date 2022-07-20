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Обвинение запросило десять лет колонии для сына экс-главы Иркутской области - РИА Новости, 20.07.2022
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Обвинение запросило десять лет колонии для сына экс-главы Иркутской области
Обвинение запросило десять лет колонии для сына экс-главы Иркутской области - РИА Новости, 20.07.2022
Обвинение запросило десять лет колонии для сына экс-главы Иркутской области
Прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:37
2022-07-20T11:37
происшествия
андрей левченко
москва
иркутская область
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Гособвинитель запросил Андрею Левченко 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.Фигурантов в деле пять: Левченко, Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Ограничение конкуренции".По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы Хамуляк и его зам Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Договоры подписывали Чернышов и Коженов.Благодаря этому фирма заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено более 559,6 миллиона рублей, а производителям лифтов – более 435,2 миллиона. В итоге фигуранты незаконно заработали почти миллиард рублей, считает обвинение.Еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые, по мнению следствия, получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
https://ria.ru/20210925/kprf-1751795724.html
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происшествия, андрей левченко, москва, иркутская область
11:37 20.07.2022
 
Обвинение запросило десять лет колонии для сына экс-главы Иркутской области

Обвинение запросило десять лет колонии для сына экс-главы Иркутской области Левченко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный по обвинению в мошенничестве, в Басманном суде Москвы
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный по обвинению в мошенничестве, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный по обвинению в мошенничестве, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Гособвинитель запросил Андрею Левченко 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Фигурантов в деле пять: Левченко, Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Ограничение конкуренции".
По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы Хамуляк и его зам Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Договоры подписывали Чернышов и Коженов.
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Благодаря этому фирма заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено более 559,6 миллиона рублей, а производителям лифтов – более 435,2 миллиона. В итоге фигуранты незаконно заработали почти миллиард рублей, считает обвинение.
Еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые, по мнению следствия, получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее.
Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
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ПроисшествияАндрей ЛевченкоМоскваИркутская область
 
 
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