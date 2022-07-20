https://ria.ru/20220720/letchiki-1803898220.html

В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков

В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 20.07.2022

В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков

США изучают вопрос о подготовке украинских военных летчиков, но никаких решений на этот счет пока не принято, сообщил председатель объединенного комитета... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:52

2022-07-20T20:52

2022-07-20T20:52

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США изучают вопрос о подготовке украинских военных летчиков, но никаких решений на этот счет пока не принято, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Мы рассматриваем все возможные варианты для представления президенту и министру (обороны). Решений по ним не было, но мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов", - сказал он на пресс-конференции.Палата представителей США ранее одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.

https://ria.ru/20220720/rszo-1803890620.html

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сша, украина