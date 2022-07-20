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В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 20.07.2022
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В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков
В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 20.07.2022
В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков
США изучают вопрос о подготовке украинских военных летчиков, но никаких решений на этот счет пока не принято, сообщил председатель объединенного комитета... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:52
2022-07-20T20:52
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США изучают вопрос о подготовке украинских военных летчиков, но никаких решений на этот счет пока не принято, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Мы рассматриваем все возможные варианты для представления президенту и министру (обороны). Решений по ним не было, но мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов", - сказал он на пресс-конференции.Палата представителей США ранее одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.
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сша, украина
20:52 20.07.2022
 
В США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков

Глава Генштаба Милли: США изучают вопрос о подготовке украинских летчиков, но решения нет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США и Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США изучают вопрос о подготовке украинских военных летчиков, но никаких решений на этот счет пока не принято, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Мы рассматриваем все возможные варианты для представления президенту и министру (обороны). Решений по ним не было, но мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов", - сказал он на пресс-конференции.
Палата представителей США ранее одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.
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