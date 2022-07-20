https://ria.ru/20220720/lekarstva-1803693437.html

В России усилили контроль за оборотом спиртосодержащих лекарств

В России усилили контроль за оборотом спиртосодержащих лекарств - РИА Новости, 20.07.2022

В России усилили контроль за оборотом спиртосодержащих лекарств

Росалкогольрегулирование (РАР) получило доступ к данным из системы маркировки о производстве спиртосодержащих лекарств для усиления контроля и исключения сбыта... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:10

2022-07-20T13:10

2022-07-20T13:10

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Росалкогольрегулирование (РАР) получило доступ к данным из системы маркировки о производстве спиртосодержащих лекарств для усиления контроля и исключения сбыта таких препаратов в нелегальных целях, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Благодаря данным системы маркировки государство теперь может отслеживать резкий прирост спиртосодержащих препаратов и сравнивать его с реальными потребностями фармацевтической отрасли. Ранее Росалкогольрегулирование могло отследить движение спирта только до того, как он поступал на фармацевтическое производство и становился фармсубстанцией, с этого момента он преставал быть доступным для контроля. Доступность данных "Честного знака" для Росалкогольрегулирования исключит сбыт спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях", - сказал руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров.Уточняется, что такое сотрудничество позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях, а также сократит надзорную нагрузку за легальными производителями."Взаимодействие на уровне данных исключает избыточный надзор за добросовестными игроками, при этом позволяет обратить внимание регулятора именно на потенциальных нарушителей. Обмен информацией обеспечивает полноценный риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса, а покупателям гарантирует приобретение качественных и легальных препаратов", - приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.По данным ЕГАИС, в 2022 году в России произошел резкий рост объема производимой фармацевтической субстанции этанола. Так, в первом квартале в стране произвели 1,7 миллиона декалитров спирта, что в 5,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, по данным Росалкогольрегулирования, потребность фармацевтической отрасли в этаноле осталась прежней и не превышает 4 миллиона декалитров в год.

https://ria.ru/20220720/lekarstvo-1803614511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/bezdomnyy-1787194930.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)