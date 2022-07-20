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В ЦРПТ оценили уровень обеспечения России лекарствами от COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022
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В ЦРПТ оценили уровень обеспечения России лекарствами от COVID-19
В ЦРПТ оценили уровень обеспечения России лекарствами от COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022
В ЦРПТ оценили уровень обеспечения России лекарствами от COVID-19
Россия полностью обеспечена лекарствами от известных штаммов COVID-19, в отечественных аптеках их хватит на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:23
2022-07-20T08:23
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коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия полностью обеспечена лекарствами от известных штаммов COVID-19, в отечественных аптеках их хватит на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."По данным Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" запасов препаратов, применяемых для лечения известных штаммов коронавирусной инфекции, в российских аптеках хватит на 8 месяцев", - говорится в сообщении.Добавляется, что рынок продолжает пополняться лекарствами отечественного и зарубежного производства, поэтому риски дефицита медикаментов отсутствуют.Аналитики "Честного знака" не фиксируют в настоящее время роста спроса на эти препараты. В первые две недели июля россияне купили 3,1 миллиона пачек лекарств из утвержденного Минздравом перечня (в первые две недели июня было приобретено 4,6 миллиона упаковок). Таким образом спрос на лекарства от коронавирусной инфекции снизился на 32%.Сообщается, что производство препаратов от коронавируса также не снижается. Согласно данным "Честного знака", для отечественного фармацевтического рынка было произведено и ввезено в первые две недели июля 5,8 миллиона упаковок препаратов, а в первые две недели июня - 5,6 миллиона пачек.Во вторник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами штамма "омикрон", и призвал страны Европы оперативно принять меры.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
08:23 20.07.2022
 
В ЦРПТ оценили уровень обеспечения России лекарствами от COVID-19

ЦРПТ: Россия на восемь месяцев полностью обеспечена лекарствами от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия полностью обеспечена лекарствами от известных штаммов COVID-19, в отечественных аптеках их хватит на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"По данным Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" запасов препаратов, применяемых для лечения известных штаммов коронавирусной инфекции, в российских аптеках хватит на 8 месяцев", - говорится в сообщении.
Добавляется, что рынок продолжает пополняться лекарствами отечественного и зарубежного производства, поэтому риски дефицита медикаментов отсутствуют.
Аналитики "Честного знака" не фиксируют в настоящее время роста спроса на эти препараты. В первые две недели июля россияне купили 3,1 миллиона пачек лекарств из утвержденного Минздравом перечня (в первые две недели июня было приобретено 4,6 миллиона упаковок). Таким образом спрос на лекарства от коронавирусной инфекции снизился на 32%.
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Сообщается, что производство препаратов от коронавируса также не снижается. Согласно данным "Честного знака", для отечественного фармацевтического рынка было произведено и ввезено в первые две недели июля 5,8 миллиона упаковок препаратов, а в первые две недели июня - 5,6 миллиона пачек.
Во вторник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами штамма "омикрон", и призвал страны Европы оперативно принять меры.
 
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