https://ria.ru/20220720/lavrov-1803662312.html
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров
Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:49
2022-07-20T11:49
2022-07-20T12:55
в мире
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT."Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - сказал Лавров."Их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS и прочее, это давно не секрет", - добавил министр.
https://ria.ru/20220720/peregovory-1803661764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия
11:49 20.07.2022 (обновлено: 12:55 20.07.2022)
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и Великобритания, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с Европой