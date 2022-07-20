https://ria.ru/20220720/lavrov-1803662312.html

США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров

США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022

США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров

Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:49

2022-07-20T11:49

2022-07-20T12:55

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT."Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - сказал Лавров."Их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS и прочее, это давно не секрет", - добавил министр.

https://ria.ru/20220720/peregovory-1803661764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия