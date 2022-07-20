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США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
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США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров
Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:49
2022-07-20T12:55
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT."Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - сказал Лавров."Их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS и прочее, это давно не секрет", - добавил министр.
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в мире, сергей лавров, россия
11:49 20.07.2022 (обновлено: 12:55 20.07.2022)
 
США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США и Великобритания, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с Европой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.
"Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - сказал Лавров.
"Их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS и прочее, это давно не секрет", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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