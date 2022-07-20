https://ria.ru/20220720/lagerya-1803865688.html

В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей

В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей - РИА Новости, 20.07.2022

В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей

Около 126 тысяч детей со всей России уже отдохнули в летних лагерях Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:44

2022-07-20T18:44

2022-07-20T18:44

краснодарский край

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

краснодарский край

дети

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Около 126 тысяч детей со всей России уже отдохнули в летних лагерях Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он добавил, что здравницы Кубани приняли 1,6 тысячи детей из ДНР и ЛНР, в том числе за счет краевого финансирования. Сейчас на отдыхе находятся 273 ребенка из этих республик."Всего на детское оздоровление в 2022 году в регионе направили более 2,5 миллиарда рублей. За счет этих средств министерство труда и социального развития Краснодарского края приобретает путевки, а также частично компенсирует их стоимость родителям в рамках госпрограммы "Дети Кубани". На сегодняшний день с помощью краевого финансирования уже оздоровились более 21 тысячи кубанских ребят. Среди них дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, сироты", - добавили в администрации края.По словам губернатора, в Краснодарском крае этим летом детей принимают 1,4 тысячи лагерей: стационарные и пришкольные с дневным пребыванием, труда и отдыха, палаточного типа. По планам, отдыхом и оздоровлением охватят 340 тысяч несовершеннолетних.Как отметил глава края, детское оздоровление – хоть и не самый рентабельный, но при этом очень ответственный бизнес, который может рассчитывать на краевые меры поддержки."В этом году пролонгировали льготу по налогу на имущество организаций – ставка составляет 0,01%. Разрабатываем и дополнительные программы: компенсацию текущих и капитальных ремонтов, создание условий для организации инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов", – уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220711/plyazhi-1801800794.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

краснодарский край

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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, краснодарский край, дети, вениамин кондратьев