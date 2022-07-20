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В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей - РИА Новости, 20.07.2022
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Краснодарский край
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В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей
В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей - РИА Новости, 20.07.2022
В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей
Около 126 тысяч детей со всей России уже отдохнули в летних лагерях Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:44
2022-07-20T18:44
краснодарский край
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
краснодарский край
дети
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Около 126 тысяч детей со всей России уже отдохнули в летних лагерях Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он добавил, что здравницы Кубани приняли 1,6 тысячи детей из ДНР и ЛНР, в том числе за счет краевого финансирования. Сейчас на отдыхе находятся 273 ребенка из этих республик."Всего на детское оздоровление в 2022 году в регионе направили более 2,5 миллиарда рублей. За счет этих средств министерство труда и социального развития Краснодарского края приобретает путевки, а также частично компенсирует их стоимость родителям в рамках госпрограммы "Дети Кубани". На сегодняшний день с помощью краевого финансирования уже оздоровились более 21 тысячи кубанских ребят. Среди них дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, сироты", - добавили в администрации края.По словам губернатора, в Краснодарском крае этим летом детей принимают 1,4 тысячи лагерей: стационарные и пришкольные с дневным пребыванием, труда и отдыха, палаточного типа. По планам, отдыхом и оздоровлением охватят 340 тысяч несовершеннолетних.Как отметил глава края, детское оздоровление – хоть и не самый рентабельный, но при этом очень ответственный бизнес, который может рассчитывать на краевые меры поддержки."В этом году пролонгировали льготу по налогу на имущество организаций – ставка составляет 0,01%. Разрабатываем и дополнительные программы: компенсацию текущих и капитальных ремонтов, создание условий для организации инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов", – уточнил губернатор.
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, краснодарский край, дети, вениамин кондратьев
18:44 20.07.2022
 
В летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей

Губернатор региона Кондратьев: в летних лагерях Кубани отдохнули около 126 тысяч детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДетский центр "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Детский центр Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Детский центр "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Около 126 тысяч детей со всей России уже отдохнули в летних лагерях Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Летняя оздоровительная кампания в крае проходит в штатном режиме. На сегодняшний день наши лагеря приняли порядка 126 тысяч ребят со всей России. Из них 95 тысяч – жители Кубани. Особое внимание уделяем отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый третий такой ребенок школьного возраста уже посетил лагерь этим летом", – рассказал Кондратьев.
Он добавил, что здравницы Кубани приняли 1,6 тысячи детей из ДНР и ЛНР, в том числе за счет краевого финансирования. Сейчас на отдыхе находятся 273 ребенка из этих республик.
"Всего на детское оздоровление в 2022 году в регионе направили более 2,5 миллиарда рублей. За счет этих средств министерство труда и социального развития Краснодарского края приобретает путевки, а также частично компенсирует их стоимость родителям в рамках госпрограммы "Дети Кубани". На сегодняшний день с помощью краевого финансирования уже оздоровились более 21 тысячи кубанских ребят. Среди них дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, сироты", - добавили в администрации края.
По словам губернатора, в Краснодарском крае этим летом детей принимают 1,4 тысячи лагерей: стационарные и пришкольные с дневным пребыванием, труда и отдыха, палаточного типа. По планам, отдыхом и оздоровлением охватят 340 тысяч несовершеннолетних.
Как отметил глава края, детское оздоровление – хоть и не самый рентабельный, но при этом очень ответственный бизнес, который может рассчитывать на краевые меры поддержки.
"В этом году пролонгировали льготу по налогу на имущество организаций – ставка составляет 0,01%. Разрабатываем и дополнительные программы: компенсацию текущих и капитальных ремонтов, создание условий для организации инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов", – уточнил губернатор.
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Краснодарский крайОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКраснодарский крайДетиВениамин Кондратьев
 
 
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