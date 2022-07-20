"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus
"АвтоВАЗ" выпустит не менее 1800 автомобилей Lada Largus ограниченной партией
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Largus
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов, сообщает компания.
"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук", - говорится в сообщении.
Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus будет объявлено дополнительно.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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