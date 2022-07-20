Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/lada-1803648756.html
"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus
"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus - РИА Новости, 20.07.2022
"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus
"АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:15
2022-07-20T11:15
тольятти
автоваз
lada largus
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147591/40/1475914026_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_c0cd9ad00cc1482f1bbdde19df21de43.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов, сообщает компания."АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук", - говорится в сообщении.Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus будет объявлено дополнительно."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220714/avtomobili-1802329622.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147591/40/1475914026_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_3f1e1173960031b9444e2dcffc1951b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тольятти, автоваз, lada largus, авто
11:15 20.07.2022
 
"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus

"АвтоВАЗ" выпустит не менее 1800 автомобилей Lada Largus ограниченной партией

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов, сообщает компания.
"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук", - говорится в сообщении.
Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus будет объявлено дополнительно.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 07:38
"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей
 
ТольяттиАвтоВАЗLada LargusАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала