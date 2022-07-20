https://ria.ru/20220720/lada-1803648756.html

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus - РИА Новости, 20.07.2022

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus

"АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:15

2022-07-20T11:15

2022-07-20T11:15

тольятти

автоваз

lada largus

авто

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов, сообщает компания."АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук", - говорится в сообщении.Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus будет объявлено дополнительно."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220714/avtomobili-1802329622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тольятти, автоваз, lada largus, авто