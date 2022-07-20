https://ria.ru/20220720/kviddich-1803774704.html

Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии

Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии - РИА Новости, 20.07.2022

Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии

Спортивная игра "квиддич" поменяет своё название на "квадбол", в частности, из-за трансфобной позиции автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, говорится в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:00

2022-07-20T16:00

2022-07-20T16:04

культура

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

сша

ирландия

европа

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111232/52/1112325259_0:167:3601:2192_1920x0_80_0_0_c70a8febe8dfe2eb14550cb0aa8c389b.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спортивная игра "квиддич" поменяет своё название на "квадбол", в частности, из-за трансфобной позиции автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, говорится в официальном заявлении Международной ассоциации квиддича (IQA)."Международная ассоциация квиддича приняла решение о смене названия по двум причинам. Во-первых, Дж. К. Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще попадает под пристальное внимание за свою трансфобную позицию... Кроме того, спорт, вдохновленных квиддичем, продолжает развитие как и другие виды спорта, имеющие скромное происхождение", - говорится в заявлении.Отмечается, Международная ассоциация квиддича присоединится к Квиддичу США (USQ) и Высшей лиге квиддича (MLQ) в вопросе изменения названия вида спорта с "квиддича" на "квадбол" на всемирной основе. Ассоциации Квиддич США и Высшая лига квиддича будут владеть товарным знаком "квадбол" в США, а Международная ассоциация квиддича рассчитывает заключить лицензионное соглашение на использование этого термина. Отмечается, что торговая марка "квиддич" принадлежит американскому концерну по производству фильмов и сериалов Warner Bros.Последний международный турнир по квиддичу пройдет 23 и 24 июля в Ирландии, в нём примут участие 20 команд из Европы, Австралии и Гонконга.Этот реально существующий вид спорта был первоначально заимствован из серии книг о Гарри Поттере в 2005 году Миддлберийским колледжем (штат Вермонт). С тех пор он приобрел огромную популярность во всем мире. Сейчас в игру играют около 600 команд в 40 странах.Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа. Джоан Роулинг также подвергалась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми.

https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html

https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html

сша

ирландия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), сша, ирландия, европа, новости культуры