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Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии - РИА Новости, 20.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220720/kviddich-1803774704.html
Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии
Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии - РИА Новости, 20.07.2022
Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии
Спортивная игра "квиддич" поменяет своё название на "квадбол", в частности, из-за трансфобной позиции автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, говорится в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:00
2022-07-20T16:04
культура
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
сша
ирландия
европа
новости культуры
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спортивная игра "квиддич" поменяет своё название на "квадбол", в частности, из-за трансфобной позиции автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, говорится в официальном заявлении Международной ассоциации квиддича (IQA)."Международная ассоциация квиддича приняла решение о смене названия по двум причинам. Во-первых, Дж. К. Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще попадает под пристальное внимание за свою трансфобную позицию... Кроме того, спорт, вдохновленных квиддичем, продолжает развитие как и другие виды спорта, имеющие скромное происхождение", - говорится в заявлении.Отмечается, Международная ассоциация квиддича присоединится к Квиддичу США (USQ) и Высшей лиге квиддича (MLQ) в вопросе изменения названия вида спорта с "квиддича" на "квадбол" на всемирной основе. Ассоциации Квиддич США и Высшая лига квиддича будут владеть товарным знаком "квадбол" в США, а Международная ассоциация квиддича рассчитывает заключить лицензионное соглашение на использование этого термина. Отмечается, что торговая марка "квиддич" принадлежит американскому концерну по производству фильмов и сериалов Warner Bros.Последний международный турнир по квиддичу пройдет 23 и 24 июля в Ирландии, в нём примут участие 20 команд из Европы, Австралии и Гонконга.Этот реально существующий вид спорта был первоначально заимствован из серии книг о Гарри Поттере в 2005 году Миддлберийским колледжем (штат Вермонт). С тех пор он приобрел огромную популярность во всем мире. Сейчас в игру играют около 600 команд в 40 странах.Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа. Джоан Роулинг также подвергалась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми.
https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html
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гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), сша, ирландия, европа, новости культуры
16:00 20.07.2022 (обновлено: 16:04 20.07.2022)
 
Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии

Ассоциация квиддича: игру переименуют в квадбол из-за обвинений в адрес Роулинг

© AFP 2022 / FRANCOIS GUILLOTИгра в квиддич
Игра в квиддич - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS GUILLOT
Игра в квиддич. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спортивная игра "квиддич" поменяет своё название на "квадбол", в частности, из-за трансфобной позиции автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, говорится в официальном заявлении Международной ассоциации квиддича (IQA).
"Международная ассоциация квиддича приняла решение о смене названия по двум причинам. Во-первых, Дж. К. Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще попадает под пристальное внимание за свою трансфобную позицию... Кроме того, спорт, вдохновленных квиддичем, продолжает развитие как и другие виды спорта, имеющие скромное происхождение", - говорится в заявлении.
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг дает автограф. 20 октября 1999 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Отмечается, Международная ассоциация квиддича присоединится к Квиддичу США (USQ) и Высшей лиге квиддича (MLQ) в вопросе изменения названия вида спорта с "квиддича" на "квадбол" на всемирной основе. Ассоциации Квиддич США и Высшая лига квиддича будут владеть товарным знаком "квадбол" в США, а Международная ассоциация квиддича рассчитывает заключить лицензионное соглашение на использование этого термина. Отмечается, что торговая марка "квиддич" принадлежит американскому концерну по производству фильмов и сериалов Warner Bros.
Последний международный турнир по квиддичу пройдет 23 и 24 июля в Ирландии, в нём примут участие 20 команд из Европы, Австралии и Гонконга.
Этот реально существующий вид спорта был первоначально заимствован из серии книг о Гарри Поттере в 2005 году Миддлберийским колледжем (штат Вермонт). С тех пор он приобрел огромную популярность во всем мире. Сейчас в игру играют около 600 команд в 40 странах.
Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа. Джоан Роулинг также подвергалась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми.
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