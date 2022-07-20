16:00 20.07.2022 (обновлено: 16:04 20.07.2022)
Игру квиддич переименуют из-за обвинений Роулинг в трансфобии
Ассоциация квиддича: игру переименуют в квадбол из-за обвинений в адрес Роулинг
Игра в квиддич. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спортивная игра "квиддич" поменяет своё название на "квадбол", в частности, из-за трансфобной позиции автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, говорится в официальном заявлении Международной ассоциации квиддича (IQA).
"Международная ассоциация квиддича приняла решение о смене названия по двум причинам. Во-первых, Дж. К. Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще попадает под пристальное внимание за свою трансфобную позицию... Кроме того, спорт, вдохновленных квиддичем, продолжает развитие как и другие виды спорта, имеющие скромное происхождение", - говорится в заявлении.
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Отмечается, Международная ассоциация квиддича присоединится к Квиддичу США (USQ) и Высшей лиге квиддича (MLQ) в вопросе изменения названия вида спорта с "квиддича" на "квадбол" на всемирной основе. Ассоциации Квиддич США и Высшая лига квиддича будут владеть товарным знаком "квадбол" в США, а Международная ассоциация квиддича рассчитывает заключить лицензионное соглашение на использование этого термина. Отмечается, что торговая марка "квиддич" принадлежит американскому концерну по производству фильмов и сериалов Warner Bros.
Этот реально существующий вид спорта был первоначально заимствован из серии книг о Гарри Поттере в 2005 году Миддлберийским колледжем (штат Вермонт). С тех пор он приобрел огромную популярность во всем мире. Сейчас в игру играют около 600 команд в 40 странах.
Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа. Джоан Роулинг также подвергалась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми.
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