https://ria.ru/20220720/krakh-1803600101.html

В Польше пожаловались на крах энергорынка из-за попыток навредить России

В Польше пожаловались на крах энергорынка из-за попыток навредить России - РИА Новости, 20.07.2022

В Польше пожаловались на крах энергорынка из-за попыток навредить России

Польский рынок угля начинает стремительно рушиться из-за поспешного решения Варшавы ввести запрет на импорт этого ресурса из России и "зеленой" энергетической... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:39

2022-07-20T01:39

2022-07-20T01:39

в мире

польша

россия

матеуш моравецкий

санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Польский рынок угля начинает стремительно рушиться из-за поспешного решения Варшавы ввести запрет на импорт этого ресурса из России и "зеленой" энергетической политики ЕС, пишет издание Myśl Polska."Когда Евросоюз без особых дискуссий ввел эмбарго на импорт российского угля, был определен срок - 1 августа. Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Польша пошла на радикальные меры. Уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещен. Это дестабилизировало ситуацию", - отмечает издание.В результате местный рынок разделился на два сегмента. Один из них – государственные шахты, продающие домохозяйствам уголь без особой наценки, из-за чего стоимость там в два-три раза ниже, чем на остальном рынке. В этой связи к государственным шахтам формируются очереди, также введены ограничения на продажу, говорится в статье."Все боятся, что угля на осень не хватит, поэтому паника вызывает скупку угля, что еще больше повышает цены. Отличие от времен Польской народной республики заключается в том, что теперь это очереди в интернет-магазине. Но характерная черта той экономики вновь появилась в угле - это дефицит. Управление дефицитом теперь станет основной задачей. Вот так абсурд, и это в государстве, которое является европейской угольной державой, своеобразным угольным Кувейтом", - сетует автор материала.Второй парадокс заключается в том, что Польша не может отреагировать на ситуацию и увеличить добычу. Так, добыча на местных шахтах продолжает снижаться, потому что страна находится в процессе ликвидации угольной добычи и вслед за этим – энергетики, работающей на ней."Брюссель нам за это заплатил, прямо-таки шантажируя Польшу тем, что заберет деньги на Национальный план улучшения жилищных условий и ставя очень трудные условия, точно прописанные в соглашении об этом огромном кредите. И это для страны, чья экономика и государство должны субсидироваться из Брюсселя; такой аргумент невозможно игнорировать", - указывает Myśl Polska.При этом пострадают от подобной политики в первую очередь польские предприятия, в основном частные, которые доминировали на рынке угля индивидуальных потребителей и небольших компаний или теплоэлектростанций."Все это является результатом многолетней польской энергетической политики, с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается: угрозой основной потребности каждого человека – обеспечении теплом. У нас, в европейском угольном Кувейте, кризис. А ведь еще только июль", - резюмирует издание.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220719/ugol-1803539856.html

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в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, санкции в отношении россии, евросоюз