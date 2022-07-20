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Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон" - РИА Новости, 20.07.2022
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"
В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:53
2022-07-20T10:53
2022-07-20T10:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
наталья пшеничная
нидерланды
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Особенности "кентавра" ещё предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, нидерланды, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"
Роспотребнадзор: отличия "кентавра" от иных подвидов "омикрона" выявят в ближайшие недели