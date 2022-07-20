https://ria.ru/20220720/koronavirus-1803643280.html

Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"

Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон" - РИА Новости, 20.07.2022

Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"

В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:53

2022-07-20T10:53

2022-07-20T10:53

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

наталья пшеничная

нидерланды

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Особенности "кентавра" ещё предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html

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Дарья Буймова

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