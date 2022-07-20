Рейтинг@Mail.ru
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон" - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220720/koronavirus-1803643280.html
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон" - РИА Новости, 20.07.2022
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"
В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:53
2022-07-20T10:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
наталья пшеничная
нидерланды
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Особенности "кентавра" ещё предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html
нидерланды
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, наталья пшеничная, нидерланды, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
10:53 20.07.2022
 
Специалисты выявят различия подвидов штамма COVID-19 "омикрон"

Роспотребнадзор: отличия "кентавра" от иных подвидов "омикрона" выявят в ближайшие недели

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, насколько "кентавр" отличается от других подвидов штамма COVID-19 "омикрон", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Особенности "кентавра" ещё предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
19 июля, 12:18Распространение коронавируса
В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоНаталья ПшеничнаяНидерландыМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала