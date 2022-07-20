https://ria.ru/20220720/korchevnikov-1802450671.html

Борис Корчевников: "Моя личная жизнь — на работе"

Борис Корчевников: "Моя личная жизнь — на работе" - РИА Новости, 20.07.2022

Борис Корчевников: "Моя личная жизнь — на работе"

У Бориса Корчевникова день рождения. К 40 годам он построил успешную карьеру на экране: от героя сериала "Кадетство" до одного из самых известных ведущих... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

2022-07-20T07:59

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. У Бориса Корчевникова день рождения. К 40 годам он построил успешную карьеру на экране: от героя сериала "Кадетство" до одного из самых известных ведущих российского телевидения. О возрасте, личной боли, рейтингах православного канала и атрибутах веры на сцене Борис рассказал в интервью РИА Новости.Переломный момент в жизни: как Корчевников празднует юбилей— Вам исполняется 40 лет. Не страшит цифра?— Я не очень успеваю подумать про это. Но, наверное, это и есть и отношение к цифре, и в принципе добрый знак.— Говорят, 40-летие мужчины не отмечают. Все же как вы планируете провести этот день?— Так же, как и 39-летие. Буду на работе. Потом — с мамой и близкими. Здесь ничего необычного. Кроме того, что с каждым годом все сильнее кажется, что прошлый день рождения был буквально вчера.— Есть ли в вашей жизни некие моменты, о которых можете сказать "до" и "после"?— Много, да. Но если выбирать один, то — первое причастие. Обретение в Церкви ответов на все вопросы, осознание того, что там — правда. И там — главное. Все остальное — потом. Мне было 23 года, когда это произошло. Пока "до" — это еще большая часть жизни. А "после" — меньшая.Личная боль и переживание за героев: работа в "Судьбе человека"— Миллионы телезрителей смотрят программу "Судьба человека". В ней вам удалось создать атмосферу доверительного разговора с собеседником. Как это получается и какую подготовительную работу вы проводите?— Мне кажется, тут подготовительная работа — это вся прежняя жизнь. Я просто прихожу со своим каким-то внутренним человеческим материалом и внутренней болью. И всегда ищу в другом ответа и отклика. Это невозможно сыграть. Это должно по-настоящему болеть. Вот тогда разговор и получается.— Наверняка многие личные истории героев вы пропускаете через себя. Насколько это тяжело? Или за годы работы научились быть по-журналистски отстраненным?— Нет, конечно. Любая попытка закрыться ведет, на мой взгляд, к саморазрушению, анемии, выгоранию и прочим поломкам. Как ни парадоксально (я это правило понял давно), чем больше открываешься чужой боли или проблеме, тем больше тебе восполняется. Это железный, хоть и удивительный закон.— В беседе с героями вы часто делитесь и личными историями, однако не любите говорить об этом в интервью или публично вне программы. Почему?— Да не то что не люблю. Когда спрашивают, все же говорю. Просто в принципе я себя комфортнее чувствую, когда сам спрашиваю, а не когда отвечаю. Мне так интереснее. Я вообще молчун.— Много лет вам задают вопросы о возвращении на большой экран. Не появилось ли желание сегодня вновь поработать в кино?— Нет, у нас очень много, слава богу, прекрасных актеров. Зачем еще один средний? Ну и к тому же за последние годы я так привык во время работы говорить от себя, что разыгрывать по ролям кем-то написанный текст мне не очень хочется. И не очень уже получится, наверное.Православный канал: особая миссия и рейтинги— Вы не только ведущий своего шоу на телеканале "Россия 1", но еще и руководите ТК "Спас". С одной стороны, у этого СМИ гуманитарная миссия, с другой — поскольку это медиаресурс — нужны рейтинги. Как сочетаете?— Все просто. Чтобы были рейтинги, надо, чтобы было интересно. Я и наша команда на канале "Спас" совершенно искренне считаем, что нет ничего интереснее, чем духовная, внутренняя жизнь человека, чем его поиск Бога и ответов на самые главные вопросы о жизни и смыслах всего, что с нами происходит. И конечно, о том, чего никому еще не удалось избежать, — о смерти. Это самые важные вопросы, которые, в принципе, человек может задавать. А поиск ответа по определению не может быть скучным. И я совершенно уверен, что нет нигде более правдивых и точных ответов на эти вопросы, чем в Церкви.Поэтому и рейтинги у нас растут, и показатели в социальных сетях до недавних пор (пока на YouTube беззаконно не заблокировали наш канал "Спас") били рекорды. Мы стали самым популярным христианским (кстати, не только православным) каналом в интернете.Как только число подписчиков превысило миллион, нас и заблокировали, к сожалению. Ну бог с ним. Мы переключились на другие сети. И продолжаем развивать телеэфир.— Какие программы и о чем наиболее востребованы зрителями?— Самое востребованное слово на "Спасе" — это Евангелие. И здесь все объяснимо. Просто оно поражает, как меч. Прошибает насквозь, никогда не наскучивает, все время открывается по-новому. Очень красиво, очень доходчиво и просто, и ведет на максимальные глубины. Все программы по Евангелию и о нем — лидеры эфира.Чувства верующих: где грань дозволенного на сцене— Вы нередко публично осуждаете поступки людей (в том числе известных, связанных с церковью), ссылаясь на защиту чувств верующих. Но также факт, что никем не определено: где грань между дозволенным и нарушающим закон. Поясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, где те самые тонкие красные линии (или двойные сплошные)?— Не припомню такого, чтобы часто порицал. Я не успеваю и видеть многое, а не то что реагировать на это. Нередко лучшая реакция — молчание, особенно в нынешней очень шумной информационной среде. А еще лучше — молчание и молитва.Но бывают случаи, когда промолчать нельзя. Особенно если прозвучала публичная ложь в адрес кого-то или чего-то очень важного. Промолчать — значило бы согласиться с ней. И в чувстве правды. Правда — она все-таки всегда одна, а не у каждого своя. И правду надо защищать. Там, где другому может твой поступок или слово причинить боль, там и проходит эта черта.Спекуляции о здоровье и свободное время: что происходит в личной жизни Корчевникова— Очень много спекуляций по поводу вашего здоровья. Как вы себя чувствуете и не помешает ли что-то работе на экране?— У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное. Но есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади.— Мы очень мало знаем о вашей личной жизни. Чем вы занимаетесь в свободное время? Появились ли новые увлечения?— В свободное время люблю гулять по центру Москвы и заходить в храмы, в которых еще не был раньше, хотя прожил с ними рядом почти всю жизнь. Также мне нравится "зависать" в книжных магазинах. Это, наверное, одно из моих новых увлечений.

https://ria.ru/20220505/vasilev-1786558625.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

борис корчевников, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, православие, интервью - культура