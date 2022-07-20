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Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США - РИА Новости, 20.07.2022
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Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США
Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США - РИА Новости, 20.07.2022
Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США
Президент США Джо Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры для борьбы с климатическими изменениями, об этом он... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:58
2022-07-20T23:58
в мире
мексиканский залив
сша
джо байден
климат
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры для борьбы с климатическими изменениями, об этом он объявил, выступая в штате Массачусетс в среду.По его словам, также будет уделено внимание развитию возобновляемой энергии, в том числе строительству ветряных электростанций. Как сообщил в связи объявлением Байдена Белый дом, первым проектом в этой сфере может стать строительство ветряков в районе Мексиканского залива.
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в мире, мексиканский залив, сша, джо байден, климат
23:58 20.07.2022
 
Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США

Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры для борьбы с климатическими изменениями, об этом он объявил, выступая в штате Массачусетс в среду.
"Сегодня я делаю крупнейшую в истории инвестицию, выделяю 2,3 миллиарда долларов для создания инфраструктуры, которая поможет жителям страны устоять перед всем спектром природных катаклизмов, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал Байден. По его словам, "впервые федеральное финансирование пойдет на кондиционеры", необходимые для облегчения состояния жителей страны в условиях рекордно жарких температур.
По его словам, также будет уделено внимание развитию возобновляемой энергии, в том числе строительству ветряных электростанций. Как сообщил в связи объявлением Байдена Белый дом, первым проектом в этой сфере может стать строительство ветряков в районе Мексиканского залива.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:00
Генсек ООН возмущен: Запад спасает себя, а не климат
 
В миреМексиканский заливСШАДжо БайденКлимат
 
 
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