https://ria.ru/20220720/klimat-1803913717.html

Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США

Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США - РИА Новости, 20.07.2022

Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США

Президент США Джо Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры для борьбы с климатическими изменениями, об этом он... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T23:58

2022-07-20T23:58

2022-07-20T23:58

в мире

мексиканский залив

сша

джо байден

климат

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры для борьбы с климатическими изменениями, об этом он объявил, выступая в штате Массачусетс в среду.По его словам, также будет уделено внимание развитию возобновляемой энергии, в том числе строительству ветряных электростанций. Как сообщил в связи объявлением Байдена Белый дом, первым проектом в этой сфере может стать строительство ветряков в районе Мексиканского залива.

https://ria.ru/20220615/oon-1795328906.html

мексиканский залив

сша

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в мире, мексиканский залив, сша, джо байден, климат