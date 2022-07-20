Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США
Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выделение 2,3 миллиарда долларов на модернизацию инфраструктуры для борьбы с климатическими изменениями, об этом он объявил, выступая в штате Массачусетс в среду.
"Сегодня я делаю крупнейшую в истории инвестицию, выделяю 2,3 миллиарда долларов для создания инфраструктуры, которая поможет жителям страны устоять перед всем спектром природных катаклизмов, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал Байден. По его словам, "впервые федеральное финансирование пойдет на кондиционеры", необходимые для облегчения состояния жителей страны в условиях рекордно жарких температур.
По его словам, также будет уделено внимание развитию возобновляемой энергии, в том числе строительству ветряных электростанций. Как сообщил в связи объявлением Байдена Белый дом, первым проектом в этой сфере может стать строительство ветряков в районе Мексиканского залива.
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