https://ria.ru/20220720/klesch-1803660812.html

Житель Свердловской области умер после укуса клеща

Житель Свердловской области умер после укуса клеща - РИА Новости, 20.07.2022

Житель Свердловской области умер после укуса клеща

Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, заболевший не был привит и поздно обратился в больницу, сообщает региональное управление... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:44

2022-07-20T11:44

2022-07-20T11:44

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

здоровье - общество

россия

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, заболевший не был привит и поздно обратился в больницу, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита среди заболевших: заболевший был не привит против клещевого энцефалита, поздно обратился за медицинской помощью, имел тяжелую сопутствующую патологию", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в общей сложности с начала сезона в регионе зарегистрировано 45,6 тысяч пострадавших от присасывания клещей, что в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня. Клещевой вирусный энцефалит подтвержден у 43 человек, в том числе у семи детей, клещевой иксодовый боррелиоз – у 238 жителей области, в том числе у 25 детей.

https://ria.ru/20220711/korovka-1801257464.html

свердловская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, здоровье - общество, россия, происшествия