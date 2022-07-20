https://ria.ru/20220720/klesch-1803660812.html
Житель Свердловской области умер после укуса клеща
Житель Свердловской области умер после укуса клеща - РИА Новости, 20.07.2022
Житель Свердловской области умер после укуса клеща
Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, заболевший не был привит и поздно обратился в больницу, сообщает региональное управление... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:44
2022-07-20T11:44
2022-07-20T11:44
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
здоровье - общество
россия
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, заболевший не был привит и поздно обратился в больницу, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита среди заболевших: заболевший был не привит против клещевого энцефалита, поздно обратился за медицинской помощью, имел тяжелую сопутствующую патологию", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в общей сложности с начала сезона в регионе зарегистрировано 45,6 тысяч пострадавших от присасывания клещей, что в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня. Клещевой вирусный энцефалит подтвержден у 43 человек, в том числе у семи детей, клещевой иксодовый боррелиоз – у 238 жителей области, в том числе у 25 детей.
https://ria.ru/20220711/korovka-1801257464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, здоровье - общество, россия, происшествия
Житель Свердловской области умер после укуса клеща
Житель Свердловской области умер от клещевого энцефалита
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, заболевший не был привит и поздно обратился в больницу, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"Зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита среди заболевших: заболевший был не привит против клещевого энцефалита, поздно обратился за медицинской помощью, имел тяжелую сопутствующую патологию", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в общей сложности с начала сезона в регионе зарегистрировано 45,6 тысяч пострадавших от присасывания клещей, что в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня. Клещевой вирусный энцефалит подтвержден у 43 человек, в том числе у семи детей, клещевой иксодовый боррелиоз – у 238 жителей области, в том числе у 25 детей.