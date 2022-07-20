https://ria.ru/20220720/kitay-1803607962.html

Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности

Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности - РИА Новости, 20.07.2022

Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности

США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:28

2022-07-20T05:28

2022-07-20T05:29

в мире

сша

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, комментируя проход через пролив американского ракетного эсминца USS Benfold.Как отмечается в опубликованном в среду в социальной сети WeChat заявлении, 19 июля ракетный эсминец США USS Benfold прошел через Тайваньский пролив.На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности для защиты суверенитета и территориальной целостности.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220720/kissindzher-1803606946.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая