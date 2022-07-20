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Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности - РИА Новости, 20.07.2022
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Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности
Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности - РИА Новости, 20.07.2022
Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности
США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:28
2022-07-20T05:29
в мире
сша
китай
тайвань
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, комментируя проход через пролив американского ракетного эсминца USS Benfold.Как отмечается в опубликованном в среду в социальной сети WeChat заявлении, 19 июля ракетный эсминец США USS Benfold прошел через Тайваньский пролив.На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности для защиты суверенитета и территориальной целостности.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, сша, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая
05:28 20.07.2022 (обновлено: 05:29 20.07.2022)
 
Представитель китайской армии назвал США разрушителем мира и стабильности

Представитель НОАК Ши И назвал США главным разрушителем мира в Тайваньском проливе

© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold
Американский эсминец USS Benfold - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis
Американский эсминец USS Benfold. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. США являются главным разрушителем мира в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, комментируя проход через пролив американского ракетного эсминца USS Benfold.
Как отмечается в опубликованном в среду в социальной сети WeChat заявлении, 19 июля ракетный эсминец США USS Benfold прошел через Тайваньский пролив.
"Беспрерывные провокации и шоу со стороны США в полной мере демонстрируют, что США являются разрушителем мира и стабильности, а также создателем угроз безопасности в Тайваньском проливе", - заявил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
На протяжении всего маршрута следования эсминца через Тайваньский пролив военные НОАК организовали сопровождающее наблюдение.
Ши И также подчеркнул, что силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности для защиты суверенитета и территориальной целостности.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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