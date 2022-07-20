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В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность" - РИА Новости, 20.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220720/kinofestival-1803602738.html
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность" - РИА Новости, 20.07.2022
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"
В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:43
2022-07-20T18:20
культура
кино
телевидение
тула
новости культуры
кино и сериалы
ясная поляна
лев толстой (писатель)
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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля.Организаторы нового форума — Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.Форум "Новая реальность" – преемник 20-летней истории Телекинофорума Союза журналистов России "Вместе".Вот что рассказал в интервью РИА-Новости Ашот Джазоян, один из организаторов форума (он, кстати, и придумал название этого конкурса – "Новая реальность"):Представленные работы, по мнению Джазояна, отражают сегодняшний день, отвечают новым вызовам и соответствуют пониманию "новой реальности".Интересно, что среди десятков фестивалей в России – на этом форуме именно журналисты и документалисты сами выбирают победителей среди своих же коллег.Работы участников выполнены на разных языках (народов РФ или других стран) и сопровождаются субтитрами.Программа Телекинофорума включает творческие встречи, круглые столы и мастер-классы известных деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, а также дискуссии, посвящённые актуальным проблемам в России и мире.Конкурс проводится по следующим номинациям:Лучший документальный фильмЛучшая операторская работаЛучшее журналистское расследованиеЛучшее телевизионное интервьюЛучшая информационная программаЛучшая просветительская программаЛучший репортажЛучший дебют в документальном киноКороткометражный фильмБольшая часть фестивальных мероприятий проходит в модном тульском кластере "Октава", а также в Ясной Поляне.С программой Телекинофорума "Новая реальность" можно ознакомиться на сайте фестиваля, а также на официальном сайте Союза журналистов России.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Телекинофорум "Новая реальность": международный конкурс документальных проектов
В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля. Организаторы нового форума – Союз журналистов России в партнерстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей. В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.
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кино, телевидение, тула, новости культуры, кино и сериалы, ясная поляна, лев толстой (писатель), казахстан, киргизия
07:43 20.07.2022 (обновлено: 18:20 20.07.2022)
 
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"

В Тулу съехались журналисты из разных стран на международный кинофорум "Новая реальность"

Открытие Телекинофорума "Новая реальность" в Туле
Открытие Телекинофорума Новая реальность в Туле
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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля.
Организаторы нового форума — Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.
В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.
Форум "Новая реальность" – преемник 20-летней истории Телекинофорума Союза журналистов России "Вместе".
Вот что рассказал в интервью РИА-Новости Ашот Джазоян, один из организаторов форума (он, кстати, и придумал название этого конкурса – "Новая реальность"):

"Самое важное, что у нас произошло на Телекинофоруме, – это то, что наши журналисты и кинодокументалисты своими работами объединили время и пространство 11 часовых поясов. И к ним добавилась энергия нового поколения творцов Евразийского пространства. Это также работы из Казахстана, Киргизии, Армении, Латвии, Абхазии. И эта евразийская синергия придаёт нам силу и желание и дальше проводить подобные форумы".

Представленные работы, по мнению Джазояна, отражают сегодняшний день, отвечают новым вызовам и соответствуют пониманию "новой реальности".
Интересно, что среди десятков фестивалей в России – на этом форуме именно журналисты и документалисты сами выбирают победителей среди своих же коллег.
Работы участников выполнены на разных языках (народов РФ или других стран) и сопровождаются субтитрами.
Программа Телекинофорума включает творческие встречи, круглые столы и мастер-классы известных деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, а также дискуссии, посвящённые актуальным проблемам в России и мире.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший документальный фильм
Лучшая операторская работа
Лучшее журналистское расследование
Лучшее телевизионное интервью
Лучшая информационная программа
Лучшая просветительская программа
Лучший репортаж
Лучший дебют в документальном кино
Короткометражный фильм
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТворческий индустриальный кластер "Октава"
Творческий индустриальный кластер Октава - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Творческий индустриальный кластер "Октава"
Большая часть фестивальных мероприятий проходит в модном тульском кластере "Октава", а также в Ясной Поляне.
С программой Телекинофорума "Новая реальность" можно ознакомиться на сайте фестиваля, а также на официальном сайте Союза журналистов России.
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КультуракиноТелевидениеТулаНовости культурыКино и сериалыЯсная ПолянаЛев Толстой (писатель)КазахстанКиргизия
 
 
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