https://ria.ru/20220720/kinofestival-1803602738.html

В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"

В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность" - РИА Новости, 20.07.2022

В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"

В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:43

2022-07-20T07:43

2022-07-20T18:20

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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля.Организаторы нового форума — Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.Форум "Новая реальность" – преемник 20-летней истории Телекинофорума Союза журналистов России "Вместе".Вот что рассказал в интервью РИА-Новости Ашот Джазоян, один из организаторов форума (он, кстати, и придумал название этого конкурса – "Новая реальность"):Представленные работы, по мнению Джазояна, отражают сегодняшний день, отвечают новым вызовам и соответствуют пониманию "новой реальности".Интересно, что среди десятков фестивалей в России – на этом форуме именно журналисты и документалисты сами выбирают победителей среди своих же коллег.Работы участников выполнены на разных языках (народов РФ или других стран) и сопровождаются субтитрами.Программа Телекинофорума включает творческие встречи, круглые столы и мастер-классы известных деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, а также дискуссии, посвящённые актуальным проблемам в России и мире.Конкурс проводится по следующим номинациям:Лучший документальный фильмЛучшая операторская работаЛучшее журналистское расследованиеЛучшее телевизионное интервьюЛучшая информационная программаЛучшая просветительская программаЛучший репортажЛучший дебют в документальном киноКороткометражный фильмБольшая часть фестивальных мероприятий проходит в модном тульском кластере "Октава", а также в Ясной Поляне.С программой Телекинофорума "Новая реальность" можно ознакомиться на сайте фестиваля, а также на официальном сайте Союза журналистов России.

https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Телекинофорум "Новая реальность": международный конкурс документальных проектов В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля. Организаторы нового форума – Союз журналистов России в партнерстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей. В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов. 2022-07-20T07:43 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

кино, телевидение, тула, новости культуры, кино и сериалы, ясная поляна, лев толстой (писатель), казахстан, киргизия