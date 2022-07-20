https://ria.ru/20220720/kinofestival-1803602738.html
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность" - РИА Новости, 20.07.2022
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"
В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:43
2022-07-20T07:43
2022-07-20T18:20
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лев толстой (писатель)
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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля.Организаторы нового форума — Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.Форум "Новая реальность" – преемник 20-летней истории Телекинофорума Союза журналистов России "Вместе".Вот что рассказал в интервью РИА-Новости Ашот Джазоян, один из организаторов форума (он, кстати, и придумал название этого конкурса – "Новая реальность"):Представленные работы, по мнению Джазояна, отражают сегодняшний день, отвечают новым вызовам и соответствуют пониманию "новой реальности".Интересно, что среди десятков фестивалей в России – на этом форуме именно журналисты и документалисты сами выбирают победителей среди своих же коллег.Работы участников выполнены на разных языках (народов РФ или других стран) и сопровождаются субтитрами.Программа Телекинофорума включает творческие встречи, круглые столы и мастер-классы известных деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, а также дискуссии, посвящённые актуальным проблемам в России и мире.Конкурс проводится по следующим номинациям:Лучший документальный фильмЛучшая операторская работаЛучшее журналистское расследованиеЛучшее телевизионное интервьюЛучшая информационная программаЛучшая просветительская программаЛучший репортажЛучший дебют в документальном киноКороткометражный фильмБольшая часть фестивальных мероприятий проходит в модном тульском кластере "Октава", а также в Ясной Поляне.С программой Телекинофорума "Новая реальность" можно ознакомиться на сайте фестиваля, а также на официальном сайте Союза журналистов России.
https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Телекинофорум "Новая реальность": международный конкурс документальных проектов
В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля. Организаторы нового форума – Союз журналистов России в партнерстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей. В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.
2022-07-20T07:43
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, телевидение, тула, новости культуры, кино и сериалы, ясная поляна, лев толстой (писатель), казахстан, киргизия
07:43 20.07.2022 (обновлено: 18:20 20.07.2022)
В Туле открылся телекинофорум "Новая реальность"
В Тулу съехались журналисты из разных стран на международный кинофорум "Новая реальность"
ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. В Туле открылся Телекинофорум "Новая реальность" – международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. Он будет проходить несколько дней – до 22 июля.
Организаторы нового форума — Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.
В конкурсе участвуют наши и зарубежные документальные проекты 2020 – 2022 годов.
Форум "Новая реальность" – преемник 20-летней истории Телекинофорума Союза журналистов России "Вместе".
Вот что рассказал в интервью РИА-Новости Ашот Джазоян, один из организаторов форума (он, кстати, и придумал название этого конкурса – "Новая реальность"):
"Самое важное, что у нас произошло на Телекинофоруме, – это то, что наши журналисты и кинодокументалисты своими работами объединили время и пространство 11 часовых поясов. И к ним добавилась энергия нового поколения творцов Евразийского пространства. Это также работы из Казахстана, Киргизии, Армении, Латвии, Абхазии. И эта евразийская синергия придаёт нам силу и желание и дальше проводить подобные форумы".
Представленные работы, по мнению Джазояна, отражают сегодняшний день, отвечают новым вызовам и соответствуют пониманию "новой реальности".
Интересно, что среди десятков фестивалей в России – на этом форуме именно журналисты и документалисты сами выбирают победителей среди своих же коллег.
Работы участников выполнены на разных языках (народов РФ или других стран) и сопровождаются субтитрами.
Программа Телекинофорума включает творческие встречи, круглые столы и мастер-классы известных деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, а также дискуссии, посвящённые актуальным проблемам в России и мире.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший документальный фильм
Лучшая операторская работа
Лучшее журналистское расследование
Лучшее телевизионное интервью
Лучшая информационная программа
Лучшая просветительская программа
Лучший дебют в документальном кино
Большая часть фестивальных мероприятий проходит в модном тульском кластере "Октава", а также в Ясной Поляне.
С программой Телекинофорума "Новая реальность" можно ознакомиться на сайте
фестиваля, а также на официальном сайте
Союза журналистов России.