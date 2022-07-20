https://ria.ru/20220720/kholop-1803764581.html

Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года

Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года - РИА Новости, 20.07.2022

Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года

На съемки сиквела фильма "Холоп", предварительно, потребуется 500 миллионов рублей. Ожидается, что в прокат он выйдет в декабре 2023 года, сообщил генеральный... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:34

2022-07-20T15:34

2022-07-20T15:34

культура

клим шипенко

фонд кино

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На съемки сиквела фильма "Холоп", предварительно, потребуется 500 миллионов рублей. Ожидается, что в прокат он выйдет в декабре 2023 года, сообщил генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Денис Жалинский."Холоп" Клима Шипенко в 2020 году стал самым кассовым российским фильмом, сборы картины превысили 3,044 миллиарда рублей."Бюджет производства у нас – 500 миллионов рублей – сейчас предварительно посчитан... Готовность, соответственно, к концу следующего года, дата релиза – декабрь 2023 года", - сказал Жалинский в ходе питчинга национальных фильмов.По словам генпродюсера, съемки планируются двумя блоками. "Мы хотим летнюю натуру снять в сентябре этого года, а все остальные съемки продолжить в мае-июне", - добавил он.Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.

https://ria.ru/20220720/orbakayte-1803732756.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

клим шипенко, фонд кино, новости культуры, кино и сериалы