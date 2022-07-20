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Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года - РИА Новости, 20.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220720/kholop-1803764581.html
Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года
Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года - РИА Новости, 20.07.2022
Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года
На съемки сиквела фильма "Холоп", предварительно, потребуется 500 миллионов рублей. Ожидается, что в прокат он выйдет в декабре 2023 года, сообщил генеральный... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:34
2022-07-20T15:34
культура
клим шипенко
фонд кино
новости культуры
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На съемки сиквела фильма "Холоп", предварительно, потребуется 500 миллионов рублей. Ожидается, что в прокат он выйдет в декабре 2023 года, сообщил генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Денис Жалинский."Холоп" Клима Шипенко в 2020 году стал самым кассовым российским фильмом, сборы картины превысили 3,044 миллиарда рублей."Бюджет производства у нас – 500 миллионов рублей – сейчас предварительно посчитан... Готовность, соответственно, к концу следующего года, дата релиза – декабрь 2023 года", - сказал Жалинский в ходе питчинга национальных фильмов.По словам генпродюсера, съемки планируются двумя блоками. "Мы хотим летнюю натуру снять в сентябре этого года, а все остальные съемки продолжить в мае-июне", - добавил он.Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.
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клим шипенко, фонд кино, новости культуры, кино и сериалы
15:34 20.07.2022
 
Сиквел "Холопа" может выйти в прокат в декабре 2023 года

На съемки сиквела "Холопа" может потребоваться около 500 миллионов рублей

© Yellow, Black & White (2019)Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Актер Милош Бикович в фильме Холоп
© Yellow, Black & White (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На съемки сиквела фильма "Холоп", предварительно, потребуется 500 миллионов рублей. Ожидается, что в прокат он выйдет в декабре 2023 года, сообщил генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Денис Жалинский.
"Холоп" Клима Шипенко в 2020 году стал самым кассовым российским фильмом, сборы картины превысили 3,044 миллиарда рублей.
"Бюджет производства у нас – 500 миллионов рублей – сейчас предварительно посчитан... Готовность, соответственно, к концу следующего года, дата релиза – декабрь 2023 года", - сказал Жалинский в ходе питчинга национальных фильмов.
По словам генпродюсера, съемки планируются двумя блоками. "Мы хотим летнюю натуру снять в сентябре этого года, а все остальные съемки продолжить в мае-июне", - добавил он.
Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.
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