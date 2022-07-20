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СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/kherson-1803798591.html
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники - РИА Новости, 20.07.2022
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники
Служба безопасности Украины утверждает, что украинский чиновник помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:16
2022-07-20T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что украинский чиновник помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область."СБУ раскрыла чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма на Херсонщину", — говорится в Telegram-канале ведомства. Там утверждается, что подозреваемый занимал пост заместителя директора департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской областной госадминистрации и помог в переброске бронетехники и боеприпасов для российских войск из Крыма в причерноморские районы Херсонской области.В СБУ добавили, что установили местонахождение подозреваемого и проводят "комплексные меры" для привлечения его к ответственности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
17:16 20.07.2022 (обновлено: 19:06 20.07.2022)
 
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники

СБУ утверждает, что херсонский чиновник помог России перебросить технику из Крыма

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что украинский чиновник помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.
"СБУ раскрыла чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма на Херсонщину", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там утверждается, что подозреваемый занимал пост заместителя директора департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской областной госадминистрации и помог в переброске бронетехники и боеприпасов для российских войск из Крыма в причерноморские районы Херсонской области.
В СБУ добавили, что установили местонахождение подозреваемого и проводят "комплексные меры" для привлечения его к ответственности.
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Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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