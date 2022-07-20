https://ria.ru/20220720/kherson-1803798591.html
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники - РИА Новости, 20.07.2022
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники
Служба безопасности Украины утверждает, что украинский чиновник помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:16
2022-07-20T17:16
2022-07-20T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что украинский чиновник помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область."СБУ раскрыла чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма на Херсонщину", — говорится в Telegram-канале ведомства. Там утверждается, что подозреваемый занимал пост заместителя директора департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской областной госадминистрации и помог в переброске бронетехники и боеприпасов для российских войск из Крыма в причерноморские районы Херсонской области.В СБУ добавили, что установили местонахождение подозреваемого и проводят "комплексные меры" для привлечения его к ответственности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
17:16 20.07.2022 (обновлено: 19:06 20.07.2022)
СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники
СБУ утверждает, что херсонский чиновник помог России перебросить технику из Крыма