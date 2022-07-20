https://ria.ru/20220720/kherson-1803646273.html

"Единая Россия" раздала в Херсоне более 500 тонн гумпомощи с начала июня

"Единая Россия" раздала в Херсоне более 500 тонн гумпомощи с начала июня - РИА Новости, 20.07.2022

"Единая Россия" раздала в Херсоне более 500 тонн гумпомощи с начала июня

Центр гуманитарной помощи "Единой России" с начала июня доставил жителям Херсона более 500 тонн гумпомощи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, замруководителя... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:03

2022-07-20T11:03

2022-07-20T11:03

специальная военная операция на украине

общество

алексей островский

херсон

смоленская область

херсонская область

единая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХЕРСОН, 20 июл - РИА Новости. Центр гуманитарной помощи "Единой России" с начала июня доставил жителям Херсона более 500 тонн гумпомощи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."Несмотря на то, что мы работаем чуть больше полутора месяцев, уже более 500 тонн гуманитарной помощи роздано жителям. Приезжают к нам из самых разных деревень, и мы при помощи российских военных и Росгвардии развозим продуктовые наборы по населенным пунктам. Помогает вся страна. Сегодня пришел гуманитарный груз из Смоленской области. Говорю слова искренней благодарности и признательности всем отделениям партии "Единая Россия", всем гражданам, которые оказывают содействие. Здесь и сейчас отрабатывается та самая "последняя миля" - помощь получают те, кому она так необходима", - сказал Кастюкевич."С начала июня в центр гуманитарной помощи обратились порядка 45 тысяч человек. Медицинскую помощь и лекарства получили более 6 тысяч человек. За время работы центра адресная помощь и поддержка была оказана более 2,5 тысячи херсонцев", - добавил собеседник агентства.В среду 19 тонн гумпомощи жителям Херсона направили из Смоленской области. Фуру с лекарствами, детским питанием, продуктами, памперсами и бытовой химией привез заместитель губернатора региона Станислав Дзасохов."По поручению губернатора Алексея Островского мы привезли все самое необходимое. Участие в гуманитарной миссии регион принимает с самого начала спецоперации. В нескольких районах областного центра у нас открыты пункты, куда любой житель, предприниматель может принести продукты, медикаменты. Смоленщина всегда отличалась широтой души, стараемся помогать и нуждающимся сейчас в поддержке жителям Херсонской области, - рассказал РИА Новости Дзасохов.

https://ria.ru/20220720/gumpomosch-1803604620.html

https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803578790.html

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смоленская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алексей островский, херсон, смоленская область, херсонская область , единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)